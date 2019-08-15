Çocuklar sağlıklı beslenmenin püf noktalarını öğrendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, okul çağındaki çocukların düzenli beslenmelerine yönelik seminer düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı çağın hastalığı obeziteye dikkat çekmek ve okul çağındaki çocukların düzenli beslenmesine yönlendirmek için seminer düzenledi. Okul çağı çocuklarına yönelik gerçekleştirilen “Sağlıklı Beslenerek, Sağlıklı Büyüyoruz” başlıklı sağlıklı beslenme eğitiminde çocuklara önemli bilgiler verildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün “Kocaeli Anne Şehir” projesi kapsamında Gebze Köşklüçeşme Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimi Diyetisyen Melek Demirci verdi. Demirci, çocukların beslenmede dikkat etmesi gereken püf noktaları belirtti.

Çocuklara, besin ögeleri (Karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, mineraller) ve bu ögeleri içeren temel besin grupları (süt ve süt ürünleri, ekmek ve tahıllar, et yumurta, kuru baklagil, sebze ve meyve) tanıtılarak vücudumuzdaki görevleri, sağlığımız üzerindeki etkileri, beslenme bozukluklarına bağlı oluşabilecek hastalıklar ve alınması gereken önlemler anlatıldı. Çocuklar, ilgiyle dinledikleri seminerde hem öğrendiler hem de eğlendiler. Okulda ve evde yaş gruplarına göre beslenme alışkanlıkları nasıl olmalı, hangi grup besinler ne kadar tüketilmeli soruları diyetisyen Melek Demirci tarafından somut materyaller ve sağlıklı beslenme programları eşliğinde cevaplandırıldı.