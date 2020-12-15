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Yaşam Çocuklar saat kaçta dışarı çıkabiliyor?
Yaşam

Çocuklar saat kaçta dışarı çıkabiliyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma saatleri de kısıtlanmıştı. Vatandaşlar "Sokağa çıkma yasağı çocuklar için saat kaçta başlıyor? Kaç doğumlulara sokağa çıkma yasağı var?" sorularını merak ediyor. İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-12-15 23:24:00 -
Çocuklar saat kaçta dışarı çıkabiliyor?

Çocuklar için sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde tüm vatandaşlar için kısıtlama uygulanırken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı haftanın 7 günü belirli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Peki, çocuklar saat kaçta, ne zaman dışarı çıkabilir?

Çocuklar saat kaçta dışarı çıkabiliyor?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hafta içi ve hafta sonu uygulanmaya devam ediliyor. 20 yaş altı ve çocuklar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında bireysel olarak sokağa çıkabilecek.

Ancak çalışıyorlarsa ve işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz etmişlerse bu yasaktan muaf tutulmaktadırlar. Velileri ile de çıkma imkanına sahip olacak olan 20 yaş altı vatandaşlar için genelgede yer alan detaylar şu şekilde;

20 yaş altı gençler ve çocuklar 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş¸ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.

Kaç doğumlulara sokağa çıkma yasağı var?

Genelgeye göre sokağa çıkma yasağı 01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanları kapsıyor. 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

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