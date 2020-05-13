Çocuklar parklara koştu

Tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocukların 4 saatlik izni başladı. Aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocuklar parkları doldurdu.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile 0-14 yaş arası çocukların, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, bugün tüm Türkiye’de 4 saat boyunca esnetildi. Saat 11.00 ile 15.00 arası maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinlerini kullanan çocuklar ebeveynleriyle birlikte İzmir’de parklara akın etti.

Havanın güneşli ve sıcak olmasını da fırsat bilen çocuklar, paklarda koştu ve arkadaşlarıyla oyunlar oynadı. Kısıtlama nedeniyle parklardan uzak kalan çocuklardan 5 yaşındaki Masal Özçelik, “Uzun zamandır evden hiç çıkmıyorduk. Babama beni parka götür dedim ama götürmedi. Bugün de yasak kalktığı için parka geldim, arkadaşlarımla oynadım” diyerek bu duruma çok sevindiğini söyledi. Çocuğunun evde kaldıkları süre boyunca çok sıkıldığını ifade eden Anıl Özçelik de “Bu izin, aileler için de çok iyi oldu. Bu süreci bu şekilde atlamamız gerekiyor. Çocukların bir nebze olsun nefes almalarını sağladıkları için yetkililere teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Bu izinlerin devamını bekliyoruz”

Çocukları evde tutmanın çok zor olduğunu söyleyen Kemal Yıldırım, “Biz de parka geldik biraz oynasın diye. Çok sevindi. Bu izinlerin devamını bekliyoruz. Çocuklar çok mutlu oldu. İnşallah memleketimiz bu beladan kurtulur, hepimiz rahat ederiz” dedi. Bir an önce güzel günlere dönmek istediklerini ifade eden Sibel Dokuyucu ise “Çocuklarla evde baş etmek çok zor oluyor. Evimiz parkın karşısında, camdan gördükçe dışarıya çıkmak istiyordu. Bu izin iyi oldu” ifadelerini kullandı.