Çocuklar neden yalan söyler? 6 yaştan sonrasına aman dikkat

Yalan alışkanlığının çocuklarda çok erken yaşlarda görülmeye başlandığını, bu alışkanlığın duygusal olarak birçok sebebi olabileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, "Çocuk, 6 yaşını doldurmasına rağmen hâlâ yalan söylemeye devam ediyorsa, bu durumda alışkanlıktan söz edebiliriz. Örneğin; 8 yaşındaki bir çocuğun ödevi olduğu halde ödevini yapmamak için ebeveynine sürekli ödevini yaptığını söylemesi, derslerden kaçmak için öğretmenine her defasında kitaplarını evde unuttuğunu söylemesi ya da arkadaşlarından kopya çekerek başarı elde etmeye çalışması, yalanın alışkanlık haline geldiğini bize gösterir" dedi.

Yalan alışkanlığı olan çocukların özellikleri

Yalanı alışkanlık haline getirmiş çocukların iki özelliği olduğuna işaret eden Yahşi, "Bunlardan biri; kendilerini kontrol edememeleri diğeri ise aşırı bencillikleridir. Bu 2 kişilik özelliğine neden olan şey ailenin ve çevrenin çocuk ile olan olumsuz ilişkileridir, yani aile çocuk ile yeteri kadar sağlıklı sosyal ilişkiler kuramamışsa ve çocuğun ihtiyacı olan eğitimsel koşulları sağlamamışsa çocuk kendini kontrol edemez ve aşırı bencil davranışlarda bulunarak yalan söylemeye devam eder" diye konuştu.

Yalanı ortaya çıkaran etkenler

Yalan söylemeyi ortaya çıkaran 4 etken bulunduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, şunları söyledi: "Bunlar; aşağılık duygusu, suçluluk duygusu, saldırganlık ve kıskançlıktır. Örneğin ebeveynin; çocuğu sürekli başkaları ile mukayese ederek aşağılaması, onu yaptığı hatalardan dolayı sürekli suçlaması, çocuk bir şeyleri merak edip kurcalamak isterken onu sürekli engelleyerek saldırganlaştırması ve doğuştan getirdiğimiz kıskançlık duygusunu yanlış tutumlar ile beslemesi, yalan söylemeyi ortaya çıkaran etkenlerdir. Ergenlik dönemine uzanan yalanların bu defa türü ve içeriği değişir. Örneğin; arkadaşının beğendiği fakat kendisinin beğenmediği bir film için kendi fikrinin aksine nezaket adına iyi yorumlar yapması ya da kalbini kırdığı bir arkadaşının sırf gönlünü almak için ona beyaz yalanlar söylemesi ergenin bilinçli bir davranışla yalana başvurması diyebiliriz. Ergende görülen bu tür yalanlar sosyal yalanlardır."