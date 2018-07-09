Çocuklar neden geç konuşurlar?

Çocukların konuşmaya başlamaları için birtakım durumların gerçekleşmesi gerekir. Eğer bu şartlar olmaz ise tam olarak konuşmanın gerçekleşememesi söz konusudur.

ÇOCUKLARIN KONUŞMASI İÇİN GEREKLİ DURUMLAR:

Öncelikle çevresinden duyduğu sözleri işitmesi gerekir.

Çevresinden duyduklarını beyin aracılığıyla anlamalı ve kendi düşündüklerini doğru şekilde aktarabilmelidir.

Konuşmasına yardımcı olacak organlarının sağlıklı bir şekilde çalışır düzeyde olması gerekir.

Çocukların ortalama sürede koşabilmeleri için çevrelerindeki kişilerin onlarla sürekli iletişim halinde olmaları gerekir, yani çocuklarla sürekli konuşulmalıdır.

Çocukların geç konuşmalarına sebep olabilecek çevresel ya da çocuğun kendi durumuyla ilgili birçok sebep olabilmektedir.

ÇOCUKLARDA GEÇ KONUŞMANIN NEDENLERİ:

Öncelikle eğer çocukta ileri derece zeka geriliği varsa konuşması pek mümkün olmaz. Çünkü çevresine karşı düşündüklerini aktarma yeteneğine sahip değildir.

Çocuklarda eğer konuşmanın olacağı dönemlerde uzun süren hastalıklar görülürse çocuğun konuşmasında gecikmelerin gerçekleşmesi mümkündür.

Çocukların konuşma dönemlerinde kulak bölgesinde oluşabilecek geçici ya da kalıcı problemler konuşmanın gecikmesine ya da gerçekleşmemesine neden olabilmektedir.

Ağız bölgesinde meydana gelebilecek problemler konuşmanın gecikmesine yol açabilmektedir.

Çocukların psikolojik durumlarında görülebilecek bozukluklar konuşmada problemlere yol açmaktadır. Ayrıca çocukların çok fazla derecede ihtiyaç duyduğu şefkatin ve ilginin yetersiz olması, olası kardeş kıskançlıkları konuşmada gecikmelere neden olabilmektedir.

Kazalar, şoklar ya da ailenin düzenli olmayan yaşayış tarzı da konuşmada gecikme sebeblerinden olabilmektedir.

Çocukların büyüdüğü çevre de çocuk gelişiminde ve çocuğun konuşmasında etkili olmaktadır. Eğer çocukların geliştiği çevre iletişim kurmada, çocukları çevresini tanımada kolaylık sağlamaz ise konuşmada gecikmelerin olması oldukça normaldir.

Eğer çocuğun konuşmasında problemler ya da gecikmeler fark edildiyse en kısa zamanda doktora görünülmelidir. Konuşmanın neden geciktiği araştırılıp, tedbirler ona göre alınmalıdır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.