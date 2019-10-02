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Çocuklar ne zaman konuşur? Çocuklardaki dil gelişimi

Bebeklerin gelişimi, dünyaya adapte olma süreçleri ve verdikleri tepkiler birbirlerinden farklıdır. Her bebeğin belli dönemde yemek yemesi ya da yürümesi mümkün değildir. Her olayda olduğu gibi, insani bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekirse, kişisel farklılıklar mevcuttur. Peki ama bebekler ne zaman konuşmaya başlar? Geç konuşma tedavisi nedir? Çocuklar neden geç konuşurlar? İşte detaylar...

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:41
Çocuklar ne zaman konuşur? Çocuklardaki dil gelişimi

Bebeklerin gelişimi, dünyaya adapte olma süreçleri ve verdikleri tepkiler birbirlerinden farklıdır. Her bebeğin belli dönemde yemek yemesi ya da yürümesi mümkün değildir. Her olayda olduğu gibi, insani bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekirse, kişisel farklılıklar mevcuttur. Peki ama geç konuşma tedavisi nedir? Çocuklar neden geç konuşurlar? Bebekler en geç ne zaman konuşur? İşte detaylar...

Büyüyen çocukların gelişimi birbirinden farklıdır. Çocuğunuz konuşmadığı büyük stresler altına girmenize gerek yok. Öncelikle çocuğunuzun sese tepki verdiğine emin olun. Sizi algılamasında sorun olup olmadığına bakın. İsteklerini de size bir şekilde belli harfleri kullanarak veriyorsa evham yapmanıza gerek yok. Fakat başka problemler var ve yaşıtlarına göre tuhaf davranıyorsa mutlaka bir doktora gösterilmesi gerekir. Doktorunuz bir problem olduğunda size gerekli açıklamada bulunacaktır. Başta da ifade ettiğim gibi her çocuğun gelişimi farklıdır. Örneğin; sizin çocuğunuz yaşına girdiği halde konuşmuyordur ama erkenden ayağa kalkmayı başarabilmiştir. Bu durumlar ne bir eksiklik ne bir fazlalıktır. Birey farklılığıdır.

Çocukta dil gelişimi

Çocuğunuza fazla yardımda bulunuyorsanız da konuşmasında gecikme olabilir. Örneğin; getireyim mi? bakacak mısın? yardım edeyim mi? gibi sadece soru cümleleriyle konuşmanız, çocuğun vereceği cevapların kısalmasına sebep olabilir. Çocuk doğduktan sonra eline verdiğiniz nesneleri dahi ismini açıklayarak dokunmasına yardımcı olun. Çok soru sormak ve her problemine koşmak yerine sorunlarını kendi çözebileceği ya da ifade edip size anlatabileceği ortamlar kurun.

Çocuklar ne zaman konuşur? Çocuklardaki dil gelişimi

Dilin kazanılmasındaki sıra şu şekildedir;

  • Ses, sözcük dönemi
  • Tek sözcük dönemi
  • İki sözcüklü ifadeler dönemi
  • Üç ve daha fazla sözcüklü ifadeler dönemi
  • Gramer kurallarına uygun konuşma dönemi

Ortalama kabul edilen zamanlar

Çocuklar ne zaman konuşur? Çocuklardaki dil gelişimi

Çocuğunuz 4-6 aya kadar ağlayarak kendini belirtir ve bu dönem bitimine doğru tekrarlamaktan hoşlandığı kelimeler türer. Örneğin; ''mamamama, babababa'' gibi sesler.

9-11 yaşa gelene kadar kendilerini ifade etmeye çalıştıkları noktayı, ebeveynlerini taklit etmeye başladıkları noktaya bırakırlar. Bilinçli bir şekilde sesleri dinler ve anlamadığı zaman ağzınıza bakarak tepki vermeye çalışır. 

11 aylıktan sonra genel olarak tek tek kelimelerle kendini ifade eder, bazı jestleri anlar ve tepki verirler. Sorduğunuz sorulara göstererek ve kelimeleri söyleyerek cevap vermeye çalışır konuşma evresinin başlangıcı sayılabilir.

14-18 ay tek sözcükleri ifade ettiği dönem olarak kabul edilirken, 18-24 ay iki sözcüklü ifadeleri kullandığı dönem olarak adlandırılır.

Dil, yaşıyla birlikte gelişim göstermeye devam eder.

   - Fakat bilinmelidir ki her çocuk bu dönemlere birebir uyarak gelişimini tamamlamaz. Bu yapılan bilimsel gelişimdir ve genel gözlemdir. Çocuğunuz emeklemez ama hemen yürümeye başlayabilir. Ses çıkarmaz ama bir gün bir kelimeyle sizi şok edebilir. Kalem tutmayı beceremez, güzel resim çizebilir. Tekrar tekrar söylediğim gibi, çocukların gelişimleri farklıdır ve bir uzmana görünmelerinde fayda vardır. Doktorunuz ''sorun yok'' dedikten sonra evham yapmak yerine ilginizi kaybettirmeden, öğretmeye ve onunla konuşmaya devam edin. Zamanla her şey yoluna girecektir.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:41
  1. bebekler en geç ne zaman konuşur
  2. geç konuşma tedavisi
  3. hiperaktivite ve geç konuşma
  4. çoçuklarda konuşmayı hızlandırma
  5. bebeklere konuşmayı öğreten oyunlar
  6. bebek konuşturma teknikleri
  7. çocuğun konuşma gelişimini hızlandırmak için yapılması gerekenler
  8. bebekler ne zaman konuşur
  9. çocuğum konuşmuyor
  10. çocuğum her şeyi anlıyor ama konuşamıyor
  11. çocuğum konuşmuyor hangi doktora gitmeliyim
  12. bebeklerin konuşması için ne yapılmalı
  13. bebekler ne zaman yürür
  14. 15 aylık bebek ne zaman konuşur
  15. 15 aylık bebek dil gelişimi
  16. bebeklerde dil gelişimi için yapılması gerekenler
  17. erkek bebekler ne zaman konuşur
  18. 3 yaşındaki oğlum konuşmuyor
  19. çocuğum 5 yaşında konuşmuyor
  20. 5 yaşındaki oğlum düzgün konuşamıyor
  21. konuşamayan çocuğa bitkisel tedavi
  22. çocuklar nasıl konuşmaya başlar
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  29. Çocuklardaki dil gelişimi

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