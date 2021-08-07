Çocuklar ne zaman aşı olur? Kaç yaşındaki çocuklara aşı var?

Kaç yaşındaki çocuklara korona aşısı yapılacak? Ülkemizde son olarak 16 yaş ve üstü için aşı randevu sistemi açıldı. 16 yaş altı içinse aşı uygulamasının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, çocuklar ne zaman aşı olur?

Pek çok ülkede 12 yaş üstü aşılanmaya başladı. Aşı tedariki konusunda pek çok ülkenin önünde bulunan Türkiye’de çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, çocuklara aşı uygulanıp uygulanmayacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Turan, “Dünyada aşı trendine bakacak olursanız pek çok ülkede aşı trendinde aşı yaşını 15 hatta 12 yaşa kadar indiren ülkeler var. Biz ilk etapta 15 yaşa kadar indirip, 12-15 yaş arasında da yüksek riskli hastalık sahibi, hastalığı olan çocuklar için aşılama konusunu konuşuyoruz. Bu konuda net bir karar alınacak yakın zamanda. Okulların açılmasından önce olması tabi ki hedefimiz. Öncelikle okullar açılmadan bu işi yapmak, çocukların yeterli immünizasyonunu sağlamak için düşünülmekte. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var" diye konuştu.

Salgın süreciyle ilgili tavsiye kararları bilindiği gibi Bilim Kurulun’dan çıkıyor. Bu görüşler kabine toplantılarında değerlendiriliyor. Son kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. Bir sonraki kabine toplantısının hafta içi yapılması bekleniyor.