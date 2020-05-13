Çocuklar maskelerini takıp parklara koştu

Bayburt’ta korona virüs salgını dolayısıyla dışarı çıkması yasaklanan 0-14 yaş arası çocuklar, haftalar sonra dışarı çıkmanın heyecanını yaşayarak parklara akın etti.

Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan yasağın ardından 0-14 yaş arası çocuklara bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00’de başlayan izinle çocuklar günler sonra sokağa çıktı. Bayburt’ta da dışarı çıkmanın heyecanını yaşayan çocuklar, maskelerini takıp parklara akın ederek güzel havanın tadını çıkardı.

"Çocuklarımız çok mutlu oldu"

Çocuklarıyla güneşli havanın tadını çıkaran aileler, “Çok uzun zaman sonra yasağın ardından dışarı çıktık. Çocuklarımız yaklaşık 45 gündür dışarı çıkmıyordu. Havaların da güzelleşmesiyle iyi oldu bu. Parka geldik çocuklarımız güneşli havanın tadını oyunlar oynayarak çıkarıyor. Çocuklarımız da biz de mutlu olduk” dediler.