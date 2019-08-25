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Çocuklar kurulan parkurlarla survivor heyecanı yaşadı

Bilecik Belediyesi ve Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü işbirliğiyle çocuklar için düzenlenen "6-10 Yaş Survivor 2" etkinliğinde çocuklar, hem gönüllerince eğlendi hem de olta sahibi oldu.

25 Ağustos 2019 Pazar 18:34
Çocuklar kurulan parkurlarla survivor heyecanı yaşadı

Bilecik Belediyesi ve Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü işbirliğiyle çocuklar için düzenlenen "6-10 Yaş Survivor 2" etkinliğinde çocuklar, hem gönüllerince eğlendi hem de olta sahibi oldu.


Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, çocuklara olta takımı hediye etti. Sabah erken saatlerde çocukların kayıt işlemi ile başlayan etkinlikler, çocuklara kamp kurmanın kurallarının anlatılmasıyla başladı. Daha sonra çevreyi koruma, suyun önemi ve atıkların dönüşümü konularında yetkililerden bilgi alan çocuklar, göl etrafındaki çöpleri topladı.Belediye Başkanı Semih Şahin’in çocuklara yaz tatili hediyesi olan etkinlik kapsamında çocuklar, balık tutmanın püf noktaları, balık tutma yarışması, kamp çadırı kurma, izcilik eğitimleri, piknik, ve survivor yarışmasına katıldı.



Çocuklar tatlı rekabetin sonunda olta sahibi oldu


Aile ve çocukların ilgi gösterdiği etkinlik daha sonra kurulan alandaki yarışma ile devam etti. Çocukların heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Semih Şahin etkinliğe katılan bütün çocuklara olta takımı hediye etti, meyve suyu ve kek ikramında bulundu. Düzenlenen etkinlikte Bilecik Belediyesi Çevre Mühendisi Gürkan Akyurt, çocuklara çevrenin korunması ve geri dönüşüm konularında bilgi verirken, Bilecik Belediyesi Kimya Yüksek Mühendisi Onur Kavuştu da suyun önemi ve su kaynaklarımızın korunması konularında öğrencilere bilgiler verdi. Etkinlikte ayrıca Bilecik Belediyesi Görevlisi ve Atıcılık İhtisas Kulübü Sporcusu Tamer Sargıl tarafından çocuklara kamp kurma ve balıkçılık konularında uygulamalı bilgiler verildi.


Çocukların etkinlik ile daha çok sosyalleştiğini ve yeni heyecanlar yaşadıklarını kaydeden aileler, etkinliğin daha sık olarak gerçekleştirilmesini istediler.Arkadaşları ile yarışan çocuklar da gerek etkinlik gerek sahip oldukları olta takımları dolayısıyla Başkan Şahin ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 18:34
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