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Çocuklar kahve içmeli mi?

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, çocukların şekersiz kahve tüketmelerinde herhangi bir sakınca olmadığını belirtti. Ancak, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Sultan Doğan bu görüşe karşı çıkarak çocuklarda kafein tüketiminin doğru olmadığını savundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:05
Çocuklar kahve içmeli mi?

Günlük hayatta severek tüketilen içeceklerden biri olan kahve, artık damak tadı meselesi olmaktan çıkıp bağımlılığa gidebilecek kadar sık tüketiliyor. Yetişkinler tarafından oldukça sık tüketilmeye başlanan kahveyi çocukların içmesi doğru mudur? İşte konuya ilişkin o görüşler...

Prof. Dr. Canan Karatay, kahvenin güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu ve şekersiz olması şartıyla çocukların tüketmesinde herhangi bir sakınca olmadığını belirtiyor. Bu görüşün aksine Çocuk Hastalıkları Uzmanı Sultan Doğan ise, kafein kullanımının 0-13 yaş arasındaki çocuklar için zararlı olduğunu savunuyor.

Doğan, bu zararın en yaygın olanlarının uykusuzluk, davranış bozuklukları, kalp ritim bozuklukları, sinir ve beyin gelişiminin olduğunu söylüyor.Dr. Doğan, “13-18 yaş grubu çocuklarda günde en fazla bir fincan kahveyi öneriyorum. Aslında içmemeleri daha iyi ama bir fincanla sorun olmaz. Çünkü zaten günlük yiyeceklerinden kafein alıyorlar” açıklamasını yaptı.

yasemin.com'un haberine göre...

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 14:05
  1. çocuk
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