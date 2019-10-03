Çocuklar kahve içer mi? Çocuklar kahve tüketirse ne olur?

Yıllardır doğru bilinen "çocuklar kahve içmez" cümlesini duymuşsunuzdur. Fakat bu tam anlamıyla doğru bilinen bir yanlıştır. Peki ama çocuklar gerçekten kahve tüketebilir mi? Çocuklar ne kadar kahve içebilir? Kahve çocuklarda uykusuzluk yapar mı? İşte detaylar..

Kahve ülkemizde oldukça fazla tüketiliyor. Ayrıca geleneksel bir yere de sahip. Yanlış tüketimler yüzünden faydasını pek göremesek de, kahvenin yararları saymakla bitmiyor.

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Çocuklar kahve tüketebilir mi?

Çocukların kahve tüketimine dair yapılan araştırmalarda, ekstra bir sonuç gözlemlenmemiştir. Büyük bedenlerde görülen bütün reaksiyonları, küçük bedenlerde de aynı sonucu vermiştir.

Kahve tüketen çocukların sindirim becerileri oldukça normal çalışmaktadır. Bu nedenle kahve çocuklara zararlıdır diyemeyiz.

Kahvenin tüketiminde sorun olan kısım, şekerli içilmesidir. Büyük ya da küçük farketmeksizin, şekerin vücutta bıraktığı hasar oldukça fazladır. Bu nedenle kahve az şekerli ya da şekersiz içilmelidir. Şekersiz içilen kahvenin her bedendeki etkisi ve faydası aynıdır.

Aslında kahveyi diğer besinlerden ayırmak pek de normal değildir. Birçok kişi içerisinde farklı maddeler barındırdığından ya da uykusuzluk yaptığından, şüpheci tavırlarla yaklaşır. Fakat düzenli ve yeterli beslenmede hiçbir sorun çıkarmaz. Öteki yandan; günlük hayatta kullanılan her besinin içeriğinde farklı maddeler vardır. Bu nedenle düzeyli tüketim ön planda tutularak, her besinden yenmelidir.

Çocuklar ne kadar kahve tüketmelidir?

Çocuklarınızın yaşlarına göre;

4-6 yaş arası çocuklar için günde 45 miligram,

7-9 yaş arası çocuklar için günde 62,5 miligram,

10-12 yaş arası çocuklar için günde 85 miligram,

12-18 yaş arası çocuklar için günde 100 miligram tüketmek uygun olacaktır.

Kahveyi yetişkinlerinde fazla tüketmemesi gerekir. Günde 2 fincandan fazla kahve tüketimi, birçok hastalığın meydana gelmesine sebep olacaktır.

Hiperaktivite sorunu yaşayan çocukların kahve tüketimi sonrasında gaçici olarak;enerji artması, anksiyete, koşuşturma halleri gözlemlenebilir. Bu nedenle hiperaktivite yaşayan çocuklara kahvenin dikkatli verilmesinde fayda vardır.