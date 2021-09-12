Tuzla’da 7 merkezde başlayacak 3-6 yaş arası çocukların anneleri ile birlikte eğitimler alacağı Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinde görev yapacak öğretmenlere “Çocuklar İçin İlk Yardım Eğitimi” verildi. Eğitim kapsamında öğretmenlere, insan vücudu, kaza durum değerlendirilmesi, solunum yolu tıkanıklıkları, kanamada ilk yardım, ısı dengesi bozukluğu, kırık, çıkık ve burkulma tedavisi gibi çeşitli konularda uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki çocukların anneleri ile birlikte eğitim gördükleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi, 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi için kapılarını açıyor. 3-6 yaş arasındaki çocukların, alanında uzman eğitimciler eşliğinde onlarca farklı branşta eğitim görerek kişisel gelişimleri ve okul öncesi eğitimlerine katkı sağlanmasının hedeflendiği eğitimlere bin 100 öğrenci katılıyor. Tuzla’da bulunan 7 merkezde eğitim verecek öğretmenler de Türk Kızılay’ı işbirliği ile “Çocuklar için İlk Yardım Eğitimi” aldı. Eğitim kapsamında öğretmenlere, insan vücudu, kaza durum değerlendirilmesi, solunum yolu tıkanıkları, kanamada ilk yardım, ısı dengesi bozukluğu, kırık, çıkık ve burkulma tedavisi gibi çeşitli konularda uygulamalı bilgiler aktarıldı.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “3-6 yaş arası çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve çocuklarını kurslara getiren annelerimiz için de çeşitli eğitimler düzenleyen Anne Çocuk Eğitim Merkezimiz yüz yüze eğitime başlamak için gün sayıyor. Geçen sene çocuklarımıza Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında online olarak eğitimler vermiştik. Tekrar çocuklarımız ile buluşacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Merkezlerimizin hijyenik hale getirilmesinin yanı sıra çok önem verdiğimiz bir konu da ilk yardım. Bu kapsamda öğretmenlerimiz gerekli eğitimleri aldılar. Ailelerimiz çocuklarını bizlere gönül rahatlığı ile emanet edebilirler” dedi.