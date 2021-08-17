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Sağlık Çocuklar için hangi korona aşısı daha iyi? Sinovac 12 yaş üstüne yapılıyor mu?
Sağlık

Çocuklar için hangi korona aşısı daha iyi? Sinovac 12 yaş üstüne yapılıyor mu?

12 yaş üstü hangi aşıyı olmalı? Koronavirüs aşı takviminde önemli bir dönem daha başladı. Sağlık Bakanlığı tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımladı. Aileler ise çocuklarına aşı randevusu almadan önce aşıların yan etkilerini, kaç yaşa aşıların uygun olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Sinovac 12 yaş üstüne yapılır mı? Sinovac yan etkileri?

Yeniakit Publisher
2021-08-17 09:35:00 -
Çocuklar için hangi korona aşısı daha iyi? Sinovac 12 yaş üstüne yapılıyor mu?

Sağlık Bakanlığı tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan 12 yaş üstüne koronavirüs aşı hakkı tanımladı. Aileler çocukları için randevu almadan önce hangi aşının daha güvenli olduğunu, hangi aşının yan etkisinin daha az olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Sinovac çocuklara uygulanıyor mu?

Çocuklar için hangi korona aşısı daha iyi? Sinovac 12 yaş üstüne yapılıyor mu?

Uzmanlar aşı hakkı tanımlanan çocuklara vakit kaybetmeden randevu alınması gerektiğini belirtiyor. Aşı tercihi yine vatandaşlara bırakıldı. Arzu edenler Sinovac arzu edenler ise Biontech randevusu alabiliyor.

Sinovac aşısının yan etkilerinin daha az olduğu biliniyor. Aşıdan sonra baş ağrısı, kol ağrısı ve kas-eklem ağrıları en sık rastlanan yan etkiler arasında yer alıyor.

Sinovac'ın 3-17 yaş arasında kullanımına Çin'de geçtiğimiz aylarda acil kullanım onayı verildi. Sinovac Biotech'in icra kurulu başkanı Yin Weidong yaptığı açıklamada bir ve ikinci faz test aşamalarının sonlandığını belirterek, gençlerin ve küçük yaştaki çocukların aşı olmaları sonrası çok az ve hafif oranda yan etkiye maruz kaldıklarını söyledi. 

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