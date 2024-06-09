Çocuklar içeride, anneler dışarıda terledi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ikinci oturumu tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak saat 10.15’te başladı. Görevliler tarafından saat 10.00 itibariyle okul bahçelerini boşaltması istenen veliler, tüm zamanların en sıcak Haziran ayının yaşandığı Adana’da parklara akın etti. Çocuklarının sınavdan çıkışını parklarda bulunan ağaç altlarında beklemeyi tercih eden veliler zamanlarını dua ederek geçirdi.

İki yeğeninin sınava girdiğini ve onlar için parkta dua okuduklarını belirten Ayşegül Kutlu, "Çok heyecanlıyız. Yeğenlerim gece gündüz çok çalıştı. Buradaki arkadaşların da hepsinin ikişer tanesinin çocuğu sınava giriyor. İnşallah emekleri boşa çıkmaz. Burası çok güzel. Hem sinek yok, gölge olduğu ve okula yakın olduğu için de bizim için çok uygun oldu. Dün de bu şekilde burada dualar okuyarak bekledik" dedi.

İkiz çocukları sınava giren Zeliha Turgut ise, "Çocukların gelecekleri için uğraşıyoruz. Duygularımız ve temennimiz çocukların sınavı kazanması. Dün de bu şekilde diğer annelerle karşılıklı bir şekilde Yasin okuduk. İkiz oğullarım var. Biri burada diğeri de Sarıçam’da sınava girdi. Onlar için oturduk diğer hanımlarla birlikte hep birlikte dua ediyoruz. Güzel bir duygu. Çocuklarıma başarılar diliyorum, rabbim yollarını açık eylesin" şeklinde konuştu.