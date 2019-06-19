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Çocuklar hangi besinden ne kadar yemeli? | Hangi hususlara dikkat edilerek öğünler hesaplanmalı?

Çocukların beslenmesi çok önemli. İlerideki beden sağlıkları için adeta bir başlangıç ve ilk adım denebilir. Yedikleri her gıda ve harcadıkları enerjilere göre çocuklara yemek yedirmeliyiz. Peki ama nasıl?

19 Haziran 2019 Çarşamba 21:01
Çocuklar hangi besinden ne kadar yemeli? | Hangi hususlara dikkat edilerek öğünler hesaplanmalı?

Çocuklar yeme alışkanlıklarını düzene sokma konusunda sorun yaşasalarda, ebeveynlerin bu sistemi uygulayarak belli bir disiplin içinde yaşamaları gerekiyor. Özellikle okul dönemindeki çocukların beslenme sistemi ve içeriği oldukça kötüye indirgenmiş durumda. Her öğün fast-food tarzı yemekler yiyen çocukların gelişimleri düzgün ilerlemiyor.

Bu nedenle beslenme bir düzene oturtulmalı ve çocuğa yemek yeme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Her öğünde yeteri kadar besin öğesini barındıracak yemekler yedirilmelidir.

çocukların beslenme düzeni ve besin değeri ölçümü

1 - Mevsimsel geçişlerde ihtiyaca göre besin tüketilmeli

Çocuklar günlük, gelişime göre değişmekle birlikte, enerji ihtiyacının yarısını karbonhidratlardan karşılar. Geri kalan %30'unu yağlardan ve %20'sini de proteinlerden giderir. 

Yaz aylarında çocuklar daha fazla enerji harcayacakları için mevsime uygun beslenmelidirler. Çocuklar yemek yemeleri için zorlanmadan, beslenme düzenine uymalıdırlar.

bebekler için besin değeri tablosu - hangi besinler ne kadar yedirilmeli

2 - Vitamin ve minerali dengeli yedirin

Çocuklar için süt, süt ürünleri, meyve ve sebzelerdeki vitamin, mineraller oldukça önemlidir. Ortalama 10 yaşına kadar yediği yemekler, ilerideki hastalıkların temelidir. Bu yüzden özellikle kemik ve diş gelişimi için bu tür vitamin ve minerallerden sıklıkla yararlanılmalıdır.

 1 - 3 yaş: 700 mg

 4 - 8 yaş: 1000 mg

 9 - 18 yaş: 1800 mg kalsiyum alması gerekir.

çocukların besin değeri tablosu - besin değeri nasıl ölçülür

3 - Kahvaltıya özen gösterin

Genel olarak bütün insanların kahvaltı öğününe dikkat etmesi gerekir. En önemli öğünlerin başında gelen kahvaltıyı çocuklarda bir disiplin haline getirmeli ve her besinden yeteri kadar tüketmesi sağlanmalıdır. 

Özellikle çikolatalı,katkı maddeli kahvaltılar yerine organik ürünlerden oluşan öğün geçirilmelidir.

çocuklar nasıl beslenmeli - öğünler nasıl belirlenmeli

4 - Yeterli protein, karbonhidrat ve yararlı yağlar yedirin

Çocuklar günlük enerji ihtiyaçlarının %30'unu doğal yağlarla karşılamalıdırlar. Bağışıklık sistemi ve hastalıklara karşı da koruyan bu doğal yağlar, her gün yeteri kadar alınmalıdır. Balık, ceviz, fındık, badem, brokoli karnabahar gibi besinler bolca tüketilmelidir.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 21:01
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