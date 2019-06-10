0553 313 94 23

Çocuklar güneş ışınlarından nasıl korunmalı?

Yaz aylarında güneşe fazla maruz kalmamak gerekir. Peki bunu kaç kişi uyguluyor..

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:34
Çocuklar güneş ışınlarından nasıl korunmalı?

Güneşe fazla maruz kalmak cilt kanserine yol açabilir. Özellikle hassas ciltlere sahip kişiler ve çocuklar... Cilt üzerindeki derinin kuruması, güneşin bir süre sonra deriye zarar vermesi ve sıcaklıkla farklı ışınlara dönmesi sonucu birçok hastalığa sebebiyet verebilir.

Güneş altında ortalama 45 dakika ila 1 saat arasında vakit geçirmek en idealidir. Fazlası zararlı olabilir.

Cildimiz zamanla hyaluronik asit eksildikçe; kurumalara, kırışmalara, doku eksikliklerine ve yumuşaklığını kaybetmeye başlayacaktır. Güneşe fazla maruz kalmak da hyaluronik asit eksilmesine sebep olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

Güneşin dik geldiği zamanlarda -saat 10.00 ve 15.00 arası- zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak gerekir. Özellikle yaz aylarında.

Kış ya da yaz farketmeksizin güneş koruyucu kullanılması gerekir.

Havuz ya da denize girmeden önve suya dayanıklı kremler kullanmaya özen gösterilmeli.

Bol su tüketmeli ve cilde su serpilmeli.

Terletmeyen türden kumaşlar tercih edilmeli.

En az 30 SPF koruyuculu güneş kremleri tercih edilmeli.

Güneş yanığı oluşmaya başladığını hissettiğinizde buz ile müdahale edilmeli.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:34
  1. güneş
  2. güneşten nasıl korunulur
  3. çocukları güneşten nasıl koruruz
  4. çocukları güneşten koruma yöntemi
  5. güneş ışınları
  6. zararlı ışınlardan nasıl korunmaı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YÖK Develi’deki Fakültelerin Öğrenci Talebini Onayladı
    1. YÖK Develi’deki Fakültelerin Öğrenci..
    2. İzlanda, Türkiye maçının..
    3. Finansal kesim dışı firmaların net..
    4. Diyarbakırspor hedef büyüttü
    5. Çocuklar tatilde spor yapacak
    6. Rektör Çomaklı, sporda derece elde..
    7. Amasya’da bayram trafiği bilançosu..
    8. Lübnan’da binlerce kişi sahillerdeki..
    9. Bilecik’te dün kontrol altına alınan..
    10. Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı
    11. İnanılmaz kurtuluş
    12. Bartın'da yangın paniği!
    13. Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 3..
    14. KKKA havadan bulaştı
    15. Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya..
    16. DÜZELTME - "Sinan Özkök, Nissan..
    17. Mardin’de ekili tarlada yangın
    18. Kütahyalı sanatçıların Almanya..
    19. TOKİ konutlarının hak sahipleri..
    20. Diyarbakır’da anız yangınları hayatı..
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."