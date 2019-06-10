Çocuklar güneş ışınlarından nasıl korunmalı? Yaz aylarında güneşe fazla maruz kalmamak gerekir. Peki bunu kaç kişi uyguluyor..

Güneşe fazla maruz kalmak cilt kanserine yol açabilir. Özellikle hassas ciltlere sahip kişiler ve çocuklar... Cilt üzerindeki derinin kuruması, güneşin bir süre sonra deriye zarar vermesi ve sıcaklıkla farklı ışınlara dönmesi sonucu birçok hastalığa sebebiyet verebilir. Güneş altında ortalama 45 dakika ila 1 saat arasında vakit geçirmek en idealidir. Fazlası zararlı olabilir. Cildimiz zamanla hyaluronik asit eksildikçe; kurumalara, kırışmalara, doku eksikliklerine ve yumuşaklığını kaybetmeye başlayacaktır. Güneşe fazla maruz kalmak da hyaluronik asit eksilmesine sebep olacaktır. Dikkat edilmesi gereken noktalar Güneşin dik geldiği zamanlarda -saat 10.00 ve 15.00 arası- zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak gerekir. Özellikle yaz aylarında. Kış ya da yaz farketmeksizin güneş koruyucu kullanılması gerekir. Havuz ya da denize girmeden önve suya dayanıklı kremler kullanmaya özen gösterilmeli. Bol su tüketmeli ve cilde su serpilmeli. Terletmeyen türden kumaşlar tercih edilmeli. En az 30 SPF koruyuculu güneş kremleri tercih edilmeli. Güneş yanığı oluşmaya başladığını hissettiğinizde buz ile müdahale edilmeli.

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