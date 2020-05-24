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Aktüel

Çocuklar gibi eğlendiler

Çan’da sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar soluğu tatlıcıda ve parklarda aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 17:41:05 -
Çocuklar gibi eğlendiler

Çan’da sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar soluğu tatlıcıda ve parklarda aldı.


Maskelerini takıp, bayramlıklarını giyen yaşlılar, sosyal mesafe kuralına uyarak parklarda bayramlaştı. Bayram geleneği olan tatlıyı evlerinde ikram edemeyen yaşlılar, birbirlerine dondurma ısmarladı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz sokağa çıkan yaşlılara çikolata ikram ederek, bayramlarını kutladı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.

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