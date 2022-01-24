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Gündem Çocuklar Duymasın'la ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
Gündem

Çocuklar Duymasın'la ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

"Çocuklar Duymasın" dizisinde "Fıs Fıs İsmail" karakterinin sekreterliğini yapan Yasemin hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 19:19:00 - 2022-01-24 19:20:37
Çocuklar Duymasın'la ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

 

"Çocuklar Duymasın" dizisinde "Fıs Fıs İsmail" karakterinin sekreterliğini yapan Yasemin hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı. Yıllar önce oynadığı Ayrılsak da Beraberiz ve Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Meriç Acemi hakkındaki gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Çocuklar Duymasın dizisinin Yasemin’i Meriç Acemi, aslında birçok ünlü dizinin senaristliğini üstlendi. Bu yapımların hemen hepsi döneminin çok izlenen dizileri. 

 

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