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Medya Çocuklar Duymasın'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer
Medya

Çocuklar Duymasın'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer

ATV'de Çarşamba günlerine damga vuran Kuruluş Osman dizisine iki yeni isim dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 13:25:00 -
Çocuklar Duymasın'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, reyting rekortmeni Kuruluş Osman'ın ekibine 2 önemli oyuncu katıldı.

‘Kuruluş Osman’ dizisinin dün 104. bölümü seyirciyle buluştu. ‘Kuruluş Osman’ Tüm Kişiler’de 8.52 reyting 21.78 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım olurken, AB kategorisinde 5.24 reyting, 15.40 izlenme payı ve ABC1 kategorisinde 7.36 reyting, 18.37 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu.

Öte yandan ‘Kuruluş Osman’ın 23 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 105’inci bölümüne ise 2 başarılı oyuncu katıldı.

Deniz Barut ‘Valide İsmihan Sultan’ ve Alpaslan Özmol ise ‘Gürbüz Alp’ karakterleriyle seyirci karşısına çıkacaklar.

Alpaslan Özmol bilindiği üzere Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakteri ile tanınıyor.

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