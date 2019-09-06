0553 313 94 23

Çocuklar çim hokeyi ile tanıştı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da çim hokeyi branşının altyapı temelleri atıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 10:48
Çocuklar çim hokeyi ile tanıştı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da çim hokeyi branşının altyapı temelleri atıldı.


Samsun’da, ücretsiz yaz spor okullarına bu yıl çim hokeyi branşının da eklenmesiyle, Canik Dereler suni çim sahada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı antrenör Emine Salih sporculara, temel eğitim ve teorik dersler veriyor. Yeni bir spor dalıyla tanışan çocuklar, antrenmanlarda hocalarının talimatlarını yerine getirmek için çalışıyor. Nisan ayından bu yana antrenmanlarını aralıksız sürdüren sporcular, okulların açılması ile son antrenmanlarını gerçekleştirdi.



“Çim hokeyi branşında da madalyalar alacağız”


Konu hakkında açıklamalarda bulunan antrenör Keskin, çim hokeyinin Samsun’da yeni tanınan bir branş olduğunu belirterek, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte koordine halinde Yaz Spor Okulları kapsamında Nisan ayından bu yana altyapı oluşturmak adına bir çalışma başlattık. Gayet iyi sonuçlar aldık. Bugün burada antrenmanlarını tamamlayan çocuklarımız çim hokeyini tanıyarak tecrübe kazandı. Temel eğitimlerimizin ardından branşlaşmaya gideceğiz. Okulların açılması ile bugün burada son antrenmanımızı gerçekleştirdik. Yaz Spor Okullarında branşa kazandırdığımız çocuklar antrenmanlarına Kış Spor Okulları kapsamında kapalı spor salonunda salon hokeyi olarak devam edecekler. Biz diğer yandan okulları gezerek çim hokeyi branşının tanıtımı yapacağız ve altyapı takımlarını oluşturacağız. Belirlediğimiz başarılı öğrenciler ile bir kaç yıla Samsun çim hokeyi branşında da madalyalar alarak adını iyi yerlere taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'nın parasal tabanı azaldı
    1. Rusya'nın parasal tabanı azaldı
    2. İYİ Parti dökülüyor... Bir istifa daha..
    3. Büyükşehir daha konforlu ulaşım için..
    4. 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı 29-31..
    5. Karısını öldüren koca adliyeye sevk..
    6. Emniyet Müdürü Aktaş’tan hastalara..
    7. Okulların açılmasına 3 gün kala uzman..
    8. Rumkale’de Su Sporları Festivali..
    9. Konfeksiyoncuların Suriyeli işçi..
    10. Nicki Minaj'dan emeklilik kararı
    11. Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
    12. Yemen’deki katliamda bilanço artıyor
    13. İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini..
    14. Muhtarlardan Kaymakam Sinanoğlu’na..
    15. Bahamalar’da ölü sayısı 30’a yükseldi
    16. Haliliye Voleybol Takımı lige sıkı..
    17. Kızılırmak derneklerinden Taşdelen’e..
    18. Filipinler’de dang humması salgını
    19. Uyuyamıyorsanız sebebi bu olabilir
    20. 5 yatırıma 14 milyar TL
    21. "GastroAntep" sanayi ve ticareti..
    22. Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP..
    23. Vali Yardımcılarından Rektör Uysal’a..
    24. Kaplan: Uyarıyorum, intihar ediyoruz!
    25. Türkeli’de Köylü Pazarı hizmete girdi
    26. Diyarbakır'da terör operasyonu
    27. Tıp dünyası İstanbul’da buluşuyor
    28. HDP'li Lice Belediye Başkanı gözaltıda
    29. Sinop’ta inşaat malzemesi yüklü..
    30. Milli güreşçiler olimpiyat kotası için..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!