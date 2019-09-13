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Çocuklar bu böcekle kediyi çok sevdi

Özdilek Park Bursa Nilüfer’de ’okula dönüş’ etkinlikleri kapsamında 14-15 Eylül tarihlerinde ’Uğur Böceği ile Kara Kedi’ dans gösterisi ücretsiz olarak çocuklarla buluşuyor.

13 Eylül 2019 Cuma 16:32
Çocuklar bu böcekle kediyi çok sevdi

Özdilek Park Bursa Nilüfer’de ’okula dönüş’ etkinlikleri kapsamında 14-15 Eylül tarihlerinde ’Uğur Böceği ile Kara Kedi’ dans gösterisi ücretsiz olarak çocuklarla buluşuyor.


Çocuklar için hazırladığı birbirinden eğlenceli ve öğretici faaliyetlere devam edecek olan Özdilek Park Bursa Nilüfer, Uğur Böceği ile Kara Kedi etkinliğiyle minik misafirlerini ağırlıyor. 14 - 15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Uğur Böceği ile Kara Kedi dans şovuna 3 yaş üzeri minik misafirler ücretsiz olarak katılabilecek. Etkinliğin düzenleneceği gün saat 14.00-16.00 ve 18.00 gibi 3 farklı seanslarla Özdilek Park Bursa Nilüfer’in -1. katında yer alan etkinlik alanında Uğur Böceği ile Kara Kedi’yi çocuklar gönüllerince dans ederek takip edebilecek.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:32
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