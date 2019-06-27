Çocuklar bilgisayar oyunlarına ne kadar zaman ayırmalı?

Yaz tatiliyle birlikte çocukların büyük bir bölümü bilgisayar oyunlarına daha fazla zaman ayırır oldu. Hal böyle olunca da anneleri bir panik sardı. Yeni nesil çocukların büyük bir bölümü özellikle de anneleri çalışan çocuklar genellikle zamanlarının çoğunu dört duvar arasında geçiriyor. Can sıkıntısından sanal dünya ile kurtulmak isteyen çocuklar, zamanlarının çoğunu bu tip oyunlara ayırdıklarında sağlıkları olumsuz etkilenir mi? Çocuklar günde kaç saat bilgisayar oyunu oynamalı?

Deneyden çıkan sonuç

İngiltere’de 10 ila 15 yaş arası çocukları kapsayan bir deney yapıldı. Deneyde günde bir saat oyun oynayanlarla maksimum 5 saat oyun oynayanlar karşılaştırıldı. Alınan sonuç günde maksimum bir saat bilgisayar oyunu oynayan çocukların daha mutlu ve sosyal oldukları gözlendi. Bilgisayar başında daha az vakit geçiren çocukların kendi başlarına oyun kurabildikleri, oyalanabilecekleri aktiviteler konusunda daha iyi düşünebildikleri saptandı. Bütün gününü bilgisayar başında geçirmeyenlerin hem yaşıtlarıyla hem de büyüklerle çok daha iyi iletişim kurduğu izlendi.

Sosyalleşmenin önünde engel

10 ila 15 yaş arasındaki grupta yer alan çocukların büyük kısmı günde en az üç saat bilgisayar başında zaman geçiriyor. Günlerinin büyük kısmını bilgisayar başında geçiren çocukların daha içe kapanık ve iletişim yönlerinin gelişmediği tespit edildi. Uzmanlar günün büyük kısmını sanal oyunlarda geçiren çocukların gerçek hayata uyum sağlamakta zorlandığını, hayatın onlara sunduklarından tatmin olmadıklarını belirtiyor. Ayrıca sanal dünya ile yoğun şekilde bağı olan çocukların yaşıtlarına oranla depresyona girme ihtimallerinin çok daha fazla olduğu ifade ediliyor.

Günde kaç saat bilgisayar başında olmalılar?

Uzmanlar 3-6 yaş arası çocukların ekran karşısında 15 dakikadan fazla kalmamaları gerektiğini belirtiyor. Daha büyük çocukların ise günlük bilgisayar oyunlarına harcadıklarını zamanın bir saati geçmemesi gerektiğini vurgulanıyor.

Aman dikkat!

Uzmanlar ayrıca ebeveynlerin çocuklarının bilgisayar ve tabletlerinde çeşitli güvenlik tedbirlerini almalarını öneriyor. Ne yazık ki siber zorbalığa maruz kalan çocuklar, bazı acı olaylarla karşılaşabiliyor. Bu nedenle ebeveynler çocuklarının iyiliği için gerekirse onlara fark ettirmeden kullandıkları bilgisayar, akıllı telefon ve tabletleri incelemeli. 3-6 yaş arası çocuklar video izlerken ise anne ya da babanın gözetimi altında olmalı.