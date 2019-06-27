0553 313 94 23

Çocuklar bilgisayar oyunlarına ne kadar zaman ayırmalı?

Çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimleri için onların attığı her adıma dikkat etmeliyiz. Özellikle de siber zorbalığa maruz kalacakları platformları sürekli olarak gözden geçirmeliyiz.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:31
Çocuklar bilgisayar oyunlarına ne kadar zaman ayırmalı?

Yaz tatiliyle birlikte çocukların büyük bir bölümü bilgisayar oyunlarına daha fazla zaman ayırır oldu. Hal böyle olunca da anneleri bir panik sardı. Yeni nesil çocukların büyük bir bölümü özellikle de anneleri çalışan çocuklar genellikle zamanlarının çoğunu dört duvar arasında geçiriyor. Can sıkıntısından sanal dünya ile kurtulmak isteyen çocuklar, zamanlarının çoğunu bu tip oyunlara ayırdıklarında sağlıkları olumsuz etkilenir mi? Çocuklar günde kaç saat bilgisayar oyunu oynamalı?

Deneyden çıkan sonuç

İngiltere’de 10 ila 15 yaş arası çocukları kapsayan bir deney yapıldı. Deneyde günde bir saat oyun oynayanlarla maksimum 5 saat oyun oynayanlar karşılaştırıldı. Alınan sonuç günde maksimum bir saat bilgisayar oyunu oynayan çocukların daha mutlu ve sosyal oldukları gözlendi. Bilgisayar başında daha az vakit geçiren çocukların kendi başlarına oyun kurabildikleri, oyalanabilecekleri aktiviteler konusunda daha iyi düşünebildikleri saptandı. Bütün gününü bilgisayar başında geçirmeyenlerin hem yaşıtlarıyla hem de büyüklerle çok daha iyi iletişim kurduğu izlendi.

Sosyalleşmenin önünde engel

10 ila 15 yaş arasındaki grupta yer alan çocukların büyük kısmı günde en az üç saat bilgisayar başında zaman geçiriyor. Günlerinin büyük kısmını bilgisayar başında geçiren çocukların daha içe kapanık ve iletişim yönlerinin gelişmediği tespit edildi. Uzmanlar günün büyük kısmını sanal oyunlarda geçiren çocukların gerçek hayata uyum sağlamakta zorlandığını, hayatın onlara sunduklarından tatmin olmadıklarını belirtiyor. Ayrıca sanal dünya ile yoğun şekilde bağı olan çocukların yaşıtlarına oranla depresyona girme ihtimallerinin çok daha fazla olduğu ifade ediliyor.

Günde kaç saat bilgisayar başında olmalılar?

Uzmanlar 3-6 yaş arası çocukların ekran karşısında 15 dakikadan fazla kalmamaları gerektiğini belirtiyor. Daha büyük çocukların ise günlük bilgisayar oyunlarına harcadıklarını zamanın bir saati geçmemesi gerektiğini vurgulanıyor.

Aman dikkat!

Uzmanlar ayrıca ebeveynlerin çocuklarının bilgisayar ve tabletlerinde çeşitli güvenlik tedbirlerini almalarını öneriyor. Ne yazık ki siber zorbalığa maruz kalan çocuklar, bazı acı olaylarla karşılaşabiliyor. Bu nedenle ebeveynler çocuklarının iyiliği için gerekirse onlara fark ettirmeden kullandıkları bilgisayar, akıllı telefon ve tabletleri incelemeli. 3-6 yaş arası çocuklar video izlerken ise anne ya da babanın gözetimi altında olmalı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Harp Akademisi sınavlarında darbecilerin soruları çıkmış
    1. Harp Akademisi sınavlarında..
    2. Cirit oynarken at çarptı, hastanelik..
    3. Uşak’ta devrilen otomobilde 1 kişi..
    4. Gaziantep kavruluyor
    5. Avrupa Rusya'ya yaptırımları uzattı
    6. Akıncı Üssü davası
    7. Günaydın: "Çocuk ağlamakla fıtık..
    8. Beşiktaş’ta genç futbolcular sağlık..
    9. Gaziantep Büyükşehir Karate Takımı,..
    10. TCG Gökova Fırkateynine Almanya’da..
    11. Başkan Dutlulu basketbol yaz okulunu..
    12. Savaş: "Hatay’ın 10 milyar euro..
    13. Mardinli ve Suriyeli çocuklardan resim..
    14. Şahinbey’de spor ayakkabısı dağıtımı..
    15. İspanyol turistler Gelendost ve..
    16. Sivasspor teknik heyeti sağlık..
    17. Bayındırlık, İskan, Ulaştırma ve..
    18. Emniyet müdürünün oğlu kepçeyle oto..
    19. Deniz seviyesinde tiyatro başladı
    20. Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu
    21. Yaban domuzunu kovboy gibi kement..
    22. Hemşireler simülasyonla eğitim alacak
    23. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü..
    24. Yanan evde mahsur kalan 2’si bebek 4..
    25. Bezelyenin sağlığa 12 ayrı faydası |..
    26. FETÖ'nün sözde "bölge imamı"na hapis..
    27. Sosyal medyada yürekleri ısıtan görüntü
    28. 30 yıldır düzele çalıyor
    29. Kendini doktor diye tanıtan ABD'li..
    30. ‘Baba’ çığlıkları atan yavruların..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!