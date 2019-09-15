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Çocuk yardım parası nasıl alınır?

Çocuk yardım parası nasıl alınır? sorusu yenidoğan çocuk sahiplerinin merak ettiği sorular arasında. Devlet tarafından verilen imkânlardan biri olan çocuk yardım parası ile ilgili aileler merak ettiği soruları araştırıyorlar. Çocuk yardım parası nasıl alınır? 2019 yılında çocuk parası nasıl alınır? İşte çocuk yardımı ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

15 Eylül 2019 Pazar 22:12
Çocuk yardım parası nasıl alınır?

Çocuk yardım parası nasıl alınır? sorusu yenidoğan çocuk sahiplerinin merak ettiği sorular arasında. Devlet tarafından verilen imkânlardan biri olan çocuk yardım parası ile ilgili aileler merak ettiği soruları araştırıyorlar. Çocuk yardım parası nasıl alınır? 2019 yılında çocuk parası nasıl alınır? İşte çocuk yardımı ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

Çocuk yardım parası nasıl alınır? 

Çocuk yardımı parası çeşitli durumlarda anne ve babaların yararlanabildiği ödenekler olarak verilmektedir. Çocuk yardım parası şu şekillerde alınıyor:

  • Süt Parası (Emzirme ödeneği)
  • Doğum parası (İş görmezlik ödeneği)
  • Doğum yardımı ödeneği olarak farklı kategorilerde yapılan ödeneklerden 2019 yılında hak sahiplerinin yararlanmasına olanak tanınmıştır.

Çocuk yardım parası ile ilgili başvuru sorgulamaları E-devlet üzerinden online olarak takip etmek oldukça kolay olmaktadır. Sahip olmanız gereken E-devlet şifresi ve kimlik doğrulaması ile sisteme giriş yaparak sorgulama işleminizi hızlı bir şekilde yapabilirisiniz.

2019 çocuk doğum yardımı ne kadar?

Birinci çocuk için 300 TL ödenmektedir.

İkinci çocuk için 400 TL ödenmektedir.

Üçüncü çocuk için 600 TL ödenmektedir.

Doğum yardımı ödeneği olarak annelere verilen Çocuk parası ne kadar 2019 yılı rakamları henüz açıklanmamıştır. Başvuruda bulunan hak sahibi anneler yukarıda maddelerde belirtilen miktarda ödeneklerden yararlanmaya devam etmektedirler.

Doğum yardımından kimler yararlanabilir?

Doğum parası anne olarak bir süre iş hayatına devam edemeyecek olan kadınlara devlet tarafından verilen çocuk parası yardımlarından birisidir. Çocuk yardım parası nasıl alınır ve Geçici iş görmek (doğum parası) ödeneğinden faydalanmak için gerekli olan şartlar şunlardır;

Annelerin doğum tarihlerinden öncesindeki 1 yıllık sürede 90 gün prim ödemelerinin yapılmış olması gerekir.

Bu sürede iş yerinde çalışılmaması gerekir,

İstirahat döneminde sigortalılık halinin devam etmesi gerekir.

Doğum yapmış olması gerekir.

Sigortalı kadınlara anne olmaları durumunda verilen geçici iş görmezlik ödenekleri yatarak tedavi durumlarında günlük kazancın yarısı kadar, ayakta tedavi durumlarında ise günlük kazancın üçte birisi kadar ödenmektedir.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 22:12
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