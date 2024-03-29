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Dünya Çocuk yapana 75 bin dolar destek!
Dünya

Çocuk yapana 75 bin dolar destek!

Yeniakit Publisher
2024-03-29 17:08:00 -
Çocuk yapana 75 bin dolar destek!

Dünyanın en düşük doğum oranlarına sahip Güney Kore'de bir inşaat şirketi, çocuk yapan çalışanlarına 75 bin dolar destek vereceğini duyurdu.

Dünyanın en düşük doğum oranlarına sahip Güney Kore'de bir inşaat şirketi, çocuk yapan çalışanlarına 75 bin dolar destek vereceğini duyurdu.

Güney Kore resmi verilere göre şu anda dünyanın en düşük doğum oranlarına sahip.

Seul merkezli bir inşaat firması olan Booyoung Group, ülkenin son derece düşük doğum oranının düzeltilmesine yardımcı olmak kolları sıvadı.

ntv’de yer alan habere göre, Booyoung Group, düzenlediği basın toplantısında çalışanlarına "her bebek sahibi olduklarında" 100 milyon Kore wonu yani 75 bin dolar ödemeyi planladıklarını duyurdu.

Şirket ayrıca 2021'den bu yana toplamda 70 bebek sahibi olan çalışanlara toplamda 7 milyar Kore wonu yani 5,25 milyon dolar nakit ödeme yapacağını da sözlerine ekledi.
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3 BEBEĞİ OLAN ÇALIŞANLARA 225 BİN DOLAR

Hükümetin inşaat için arazi sağlaması durumunda, üç bebeği olan çalışanlara 300 milyon Kore wonu yani 225 bin dolar nakit veya kiralık konut alma arasında seçim yapma seçeneği verilecek.

Şirket konuyla ilgili açıklamasında, "Umarım doğumları teşvik etmeye ve ülkenin geleceğiyle ilgili endişelere katkıda bulunan bir şirket olarak tanınırız" diye konuştu.

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