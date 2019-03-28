Çocuk ve gençlerde sorunlu bilgisayar ve internet kullanımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Murat Eyüboğlu, son yıllarda ülkemizde ve dünyada çocuklar ve gençler arasında sorunlu bilgisayar ve internet kullanımı ile ilgili problemlerin artış gösterdiğini belirterek bilgilendirici bir açıklama yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Murat Eyüboğlu, çocukların bir bölümünün zamanlarının çoğunu cep telefonu, tablet, bilgisayar oyunu veya sosyal medya üzerinde geçirmekte olduğunu vurgulayarak, "Bu durum da hem çocuğun yerine getirmesi gereken görevlerin aksamasına, hem de aile içi sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Öyle ki bu durum artık ‘ekran bağımlılığı’ veya ‘internet bağımlılığı’ gibi isimlerle adlandırılmaya başlamıştır. Elbette günümüzde teknolojik aletler yaşamımızın merkezinde yer almakta ve hemen herkes gün içerisinde bu aletlerle zaman geçirmektedir. Özellikle çocuklar küçük yaştan itibaren bu aletlerle tanışmaktadır. Bu konuda en sık sorulan sorular ise çocukların bilgisayar veya telefonla ne kadar zaman geçirebileceği ve bu konuda ebeveynlerin neler yapabileceğidir. Şüphesiz önemli bir sorudur. Ama öncelikle çocukların çok küçük yaşlarda (3 yaşından önce) elektronik aletlerle tanışmalarının önüne geçilmelidir. Çünkü çok erken yaşta başlanan ekran kullanımı ileride sorunlu bilgisayar ve internet kullanımı için risk oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

"Yasaktan ziyade çocukla iyi bir iletişim kurup, sınır koyabilmek oldukça önemlidir"

Yasaklamaların bu sorunu düzeltmek için bir çare olmadığını belirten Dr. Eyüpoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hatta yasak, özellikle ergenlik döneminde işi daha karmaşık ve sorunlu hale getirebilmektedir. Yasaktan ziyade çocukla iyi bir iletişim kurup, sınır koyabilmek oldukça önemlidir. Çocuklarda bilgisayar ve internet kullanımına başlama günümüzde çok küçük yaşlara kadar düştüğü için ebeveynlerin bu yaşlardan itibaren bilgisayar ve telefon kullanımının ne kadar süre ve hangi zamanlarda olacağını planlaması gerekmektedir. Örneğin ergenlik dönemine kadar herhangi bir sınır konulmayan bir gence, üniversite sınavına hazırlık döneminde tamamen yasak konulması genç ve aile arasında aşılması zor sorunların başlamasına neden olabilir. Peki ebeveynler sorunlu bilgisayar ve internet kullanımı ile karşı karşıya kalmamak için neler yapabilir? Öncelikle hedefin iyi belirlenmesi oldukça önemlidir. Amaç elektronik aletleri çocuğun yaşamından tamamen çıkarmak değil, çocuğun uygun kullanımını teşvik etmek ve geriye kalan zamanını daha kaliteli kullanmasını sağlamak olmalıdır. Unutulmamalıdır ki doğru kullanıldığında bilgisayar ve internet çocukların gelişimine olumlu katkı sağlayabilmektedir. Ebeveynler teknolojik aletleri kullanırken çocuklara örnek olmalı, özellikle çocukların yanında sürekli telefon veya bilgisayarla zaman geçirmemelidir. Yasaklamak bir çözüm değildir ama erken yaştan başlayarak çocuklara bu konuda uygun sınırların konulması gerekmektedir. Çocuklara elektronik aletlerin uygun ve doğru kullanımları öğretilmelidir. Evde bazı temel kuralları, örneğin ‘akşam saat 10’dan sonra kullanım yok’ veya ‘yemek ve ders sırasında kullanım yok’ gibi uygulamak gerekmektedir. Çocuklar sanat, spor veya sosyal aktivitelere yönlendirilmelidir. Çocuğun yaşıyla uyumsuz sitelere girme ve diğer olumsuz içeriklere maruz kalmaması için bazı güvenlik yazılımları faydalı olabilmektedir.”