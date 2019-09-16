0553 313 94 23

Çocuk ve Ergen Terapisti Yeşim Yavuz’dan velilere ‘ödev’ uyarısı: Ödül-ceza sisteminden uzak durun

Okulların açılmasıyla birlikte ödev yapma ve ders çalışma konularında ailelerin yaşadığı sıkıntılara uzmanından öneriler geldi. Çocuk ve Ergen Terapisti ve Aile Danışmanı Yeşim Yavuz, öğrencilerin ödev yapma sürecini kolaylaştıracak küçük tüyoları yeniakit.com.tr’ye anlattı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:56
Çocuk ve Ergen Terapisti Yeşim Yavuz’dan velilere ‘ödev’ uyarısı: Ödül-ceza sisteminden uzak durun

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Çocuk ve Ergen Terapisti ve Aile Danışmanı Yeşim Yavuz, öğrencilerin ödevlerini yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar konusunda velileri uyardı.

“Ödev yapma zamanını geç saatlere bırakmayın”

Ödev yapmaya başlamadan önce öğrencilerin karnının tok ve yeterince dinlenmiş olduğundan emin olunması gerektiğine dikkat çeken Yeşim Yavuz, “Ev ödevlerinin düzenli yapılması için çocuklarınıza belli zaman dilimleri ayarlarsanız, onları disiplinli çalışmaya teşvik edersiniz. Aileniz ve çocuğunuz için en iyi ödev yapma programını bulmaya çalışın. Ödev yapma zamanını geç saatlere bırakmayın.” şeklinde uyarıda bulundu.

“Ödev yapılan ortamda hiçbir teknolojik cihaz açık olmamalı”

Öğrencilerin ödev yaptığı ortamın da çok önemli olduğunu vurgulayan Yeşim Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ödev yapılan ortamda hiçbir teknolojik cihaz açık olmamalıdır. Örneğin TV açık olan bir odada ödev yapmak uygun değildir. Çocuğunuzun yaşına uygun çalışma saatleri düzenleyin ve molalar verin. Küçük bir çocuktan 1 saat boyunca aralıksız ödev yapmasını beklemek çocuk için zorlayıcı olabilir.”

“Küçük yaşta olan çocukların yanında siz de olun”

Küçük yaşta olan çocuklar için de ayrıca önerilerde bulunan Yeşim Yavuz, “Çocuğun yaşı küçükse ödevlerini yaparken siz de yanında olun ve siz de bir şeylerle ilgilenin. Örneğin çocuğunuz ödev yaparken siz de yanında kitap okuyabilir veya akşam yemeği için hazırlık yapabilirsiniz. Bu aktiviteler çocuğunuzun ilgisini çekecek şeyler olmamalı. Örneğin çocuk yanınızda ödev yaparken siz telefonda oyun oynamayın.” dedi.

“Kızmak yerine birlikte neler yapabileceğinizi konuşun”

Okulların yeniden açıldığı şu günlerde, çocukların ödev yapmaya direnç göstermeleri halinde ebeveynlerin sergilemesi gereken tutum ve davranışlara değinen Yeşim Yavuz, şunları söyledi:

“Ebeveynlerin öncelikle çocuklarına ödev yapmanın gerekliliğini ve önemini anlatması gerekiyor. Çocuğun ödevlerini çocuğun yerine yapmayın. Çocuğunuz ödev yaparken yalnızca yardım istediği zamanlarda onun isteği ve ihtiyacı kadar yardım edin. Kalemi elinize alıp onun yerine devam etmeyin. Çocuğunuzun ihtiyaçlarına yönelik ilgi gösterin. Ödev yaparken sıkılması, dikkatinin dağılması, odaklanmakta güçlük çekmesi gibi durumlar yaşayabilir. Bu durumlarda ona kızmak yerine birlikte neler yapabileceğinizi konuşun. Ödevlerini yapmak istemediği durumlarda mutlaka çocuğunuzu ve onu rahatsız eden durumu anlamaya çalışarak konuşun.”

“Ödül-ceza sisteminden uzak durun”

Dikkat çeken bir uyarıda bulunan Yeşim Yavuz, “Ödül ve cezanın çok sık kullanılması çocuğun ödev yapma sürecini pazarlık gibi algılamasına ve eğitimi sürekli olarak karşılıklı yapmasına yol açabilir. Ayrıca ceza kullanımı çocukların ödeve yönelik ilgilerini azaltabilir ve ödev yapma sorumluluğuna zarar verebilir." şeklinde konuştu.

“Sorunlar devam ediyorsa uzman desteği alın”

Çocuk ve Ergen Terapisti ve Aile Danışmanı Yeşim Yavuz, ödev sürecini kolaylaştıracak şu tüyoları sıraladı:

“Ödevi bittikten sonra çocuğunuzu rahatlatacak bir şeyler yapması için teşvik edin. Örneğin dışarı çıkıp arkadaşlarıyla oynaması gibi. Gün içinde okulda çok hareket alanı olmayan çocuğunuzun ihtiyaçları için duyarlı olun. Ödev yapma süresi asla saatlerce sürmemelidir. Eğer sürüyorsa zaman konusunda mutlaka düzenleme yapın. Çocuğunuzun ödev yapma sürecine ilgili olun. Ödevleri bittikten sonra ödevleri hakkında sohbet edebilirsiniz. Örneğin öğrendiği ilginç bilgileri sizinle paylaşması için teşvikte bulunabilirsiniz. Eğer çocuğunuz ödevle ilgili veya okulla ilgili dikkat, odaklanma, zamanlama, planlama, ilgisizlik, isteksizlik, çabuk sıkılma, anlamakta veya ödev yapmakta zorluk yaşama gibi sorunlar yaşıyorsa mutlaka uzman desteği alın.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:56
  1. Çocuk ve Ergen Terapisti ve Aile Danışmanı Yeşim Yavuz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Telefonla görüşebilmek için tepelere çıkıyorlar
    1. Telefonla görüşebilmek için tepelere..
    2. Sakarya’da toplu balık ölümleri..
    3. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    4. (Özel) Kuzey Ege’de yakalanan mülteci..
    5. İşçinin, silahla daire başkanlığını..
    6. MEB'den okulların üretimlerine 'tek..
    7. Mutlu aile fotoğrafını acıya çeviren..
    8. Başkan Bozdoğan, taraftarla birlikte..
    9. Ağrısız şişlik lenfoma belirtisi..
    10. KOBİ'lere e-ihracat eğitimi başlıyor
    11. İşten çıkartılan belediye işçisi,..
    12. Husiler: Aramco'yu her an yeniden..
    13. Ekonomik krizlerde önce sigortadan..
    14. Kırık sandalye olayında Abdullah Gül..
    15. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kolları..
    16. Trabzonspor’da Ekuban 2 ay sonra..
    17. Murat Nehri Havzası 50 milyon dolara..
    18. Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    19. Tarık Akan vefatının 3. yılında anıldı
    20. Borsa ilk yarıda yükseldi
    21. Develi’de trafik kazası: 3 yaralı
    22. Allianz Türkiye, sürdürülebilirlik..
    23. Kızı, kazada hayatını kaybeden fahri..
    24. Volkswagen müşterilerine 87 milyon..
    25. Trabzonspor, Getafe maçı..
    26. Afganistan’da seçim güvenliği
    27. Serbest piyasada altın fiyatları
    28. Edirne açıklarında 30 düzensiz göçmen..
    29. Suriye sınırına iş makinesi ve..
    30. Küresel piyasalar Fed'in kararına..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda