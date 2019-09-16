Çocuk ve Ergen Terapisti Yeşim Yavuz’dan velilere ‘ödev’ uyarısı: Ödül-ceza sisteminden uzak durun

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Çocuk ve Ergen Terapisti ve Aile Danışmanı Yeşim Yavuz, öğrencilerin ödevlerini yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar konusunda velileri uyardı.

“Ödev yapma zamanını geç saatlere bırakmayın”

Ödev yapmaya başlamadan önce öğrencilerin karnının tok ve yeterince dinlenmiş olduğundan emin olunması gerektiğine dikkat çeken Yeşim Yavuz, “Ev ödevlerinin düzenli yapılması için çocuklarınıza belli zaman dilimleri ayarlarsanız, onları disiplinli çalışmaya teşvik edersiniz. Aileniz ve çocuğunuz için en iyi ödev yapma programını bulmaya çalışın. Ödev yapma zamanını geç saatlere bırakmayın.” şeklinde uyarıda bulundu.

“Ödev yapılan ortamda hiçbir teknolojik cihaz açık olmamalı”

Öğrencilerin ödev yaptığı ortamın da çok önemli olduğunu vurgulayan Yeşim Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ödev yapılan ortamda hiçbir teknolojik cihaz açık olmamalıdır. Örneğin TV açık olan bir odada ödev yapmak uygun değildir. Çocuğunuzun yaşına uygun çalışma saatleri düzenleyin ve molalar verin. Küçük bir çocuktan 1 saat boyunca aralıksız ödev yapmasını beklemek çocuk için zorlayıcı olabilir.”

“Küçük yaşta olan çocukların yanında siz de olun”

Küçük yaşta olan çocuklar için de ayrıca önerilerde bulunan Yeşim Yavuz, “Çocuğun yaşı küçükse ödevlerini yaparken siz de yanında olun ve siz de bir şeylerle ilgilenin. Örneğin çocuğunuz ödev yaparken siz de yanında kitap okuyabilir veya akşam yemeği için hazırlık yapabilirsiniz. Bu aktiviteler çocuğunuzun ilgisini çekecek şeyler olmamalı. Örneğin çocuk yanınızda ödev yaparken siz telefonda oyun oynamayın.” dedi.

“Kızmak yerine birlikte neler yapabileceğinizi konuşun”

Okulların yeniden açıldığı şu günlerde, çocukların ödev yapmaya direnç göstermeleri halinde ebeveynlerin sergilemesi gereken tutum ve davranışlara değinen Yeşim Yavuz, şunları söyledi:

“Ebeveynlerin öncelikle çocuklarına ödev yapmanın gerekliliğini ve önemini anlatması gerekiyor. Çocuğun ödevlerini çocuğun yerine yapmayın. Çocuğunuz ödev yaparken yalnızca yardım istediği zamanlarda onun isteği ve ihtiyacı kadar yardım edin. Kalemi elinize alıp onun yerine devam etmeyin. Çocuğunuzun ihtiyaçlarına yönelik ilgi gösterin. Ödev yaparken sıkılması, dikkatinin dağılması, odaklanmakta güçlük çekmesi gibi durumlar yaşayabilir. Bu durumlarda ona kızmak yerine birlikte neler yapabileceğinizi konuşun. Ödevlerini yapmak istemediği durumlarda mutlaka çocuğunuzu ve onu rahatsız eden durumu anlamaya çalışarak konuşun.”

“Ödül-ceza sisteminden uzak durun”

Dikkat çeken bir uyarıda bulunan Yeşim Yavuz, “Ödül ve cezanın çok sık kullanılması çocuğun ödev yapma sürecini pazarlık gibi algılamasına ve eğitimi sürekli olarak karşılıklı yapmasına yol açabilir. Ayrıca ceza kullanımı çocukların ödeve yönelik ilgilerini azaltabilir ve ödev yapma sorumluluğuna zarar verebilir." şeklinde konuştu.

“Sorunlar devam ediyorsa uzman desteği alın”

Çocuk ve Ergen Terapisti ve Aile Danışmanı Yeşim Yavuz, ödev sürecini kolaylaştıracak şu tüyoları sıraladı:

“Ödevi bittikten sonra çocuğunuzu rahatlatacak bir şeyler yapması için teşvik edin. Örneğin dışarı çıkıp arkadaşlarıyla oynaması gibi. Gün içinde okulda çok hareket alanı olmayan çocuğunuzun ihtiyaçları için duyarlı olun. Ödev yapma süresi asla saatlerce sürmemelidir. Eğer sürüyorsa zaman konusunda mutlaka düzenleme yapın. Çocuğunuzun ödev yapma sürecine ilgili olun. Ödevleri bittikten sonra ödevleri hakkında sohbet edebilirsiniz. Örneğin öğrendiği ilginç bilgileri sizinle paylaşması için teşvikte bulunabilirsiniz. Eğer çocuğunuz ödevle ilgili veya okulla ilgili dikkat, odaklanma, zamanlama, planlama, ilgisizlik, isteksizlik, çabuk sıkılma, anlamakta veya ödev yapmakta zorluk yaşama gibi sorunlar yaşıyorsa mutlaka uzman desteği alın.”