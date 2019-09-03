“Çocuk Teknoloji Evi” yeni öğrencilerini bekliyor

Çankaya Belediyesine bağlı “Çocuk Teknoloji Evi” güz dönemi kurs başvuruları 6 Eylül’de sona erecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 2017 yılında çocukların teknoloji ile tanışmalarına olanak sağlamak için hayata geçirdiği Çocuk Teknoloji Evi hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Çukurambar’da yer alan “Çocuk Teknoloji Evi” güz dönemi kurs başvuruları 6 Eylül’de sona erecek. Kodlama, Robot ve 3D tasarım olmak üzere üç farklı atölyeden oluşan kurslar 14 Eylül’de başlayıp 19 Ocak’ta sona erecek. Çocukları teknoloji ile buluşturacak tamamı ücretsiz güz dönemi kurslarına 9 - 16 yaş arası çocuklar başvurabilecek. Çocukların örgün eğitimlerini aksatmamak amacıyla hafta sonları gerçekleşecek kurslarda, robot atölyesinde 72, 3D Tasarımda 60 ve Kod atölyesinde 60 olmak üzere toplamda 192 öğrenci “Çocuk Teknoloji Evi”nden yararlanacak. Hizmete girdiği 2017 yılından bu yana çocuklara bilimsel yöntemler ışığında teknoloji ile tanıştıran ve bugüne kadar 4 bin öğrencinin yararlandığı “Çocuk Teknoloji Evi”ne kayıtlar için veliler, Çankaya Belediyesinin 458 89 00/2904 numaralı telefonundan bilgi alabilecekler.