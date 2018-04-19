Çocuk tacizi paylaşımlarında internet rekoru

"SELFİE ÇEKTİRMEK ARTIŞIN SEBEBİ"



Özellikle 11-15 yaş arası gençlerin selfielerinde artış yaşanırken uzmanlar bunu gençlerin idollerinin internette çıplak fotoğraflarını paylaşmasına bağlıyor.

IWF Başkan Vekili Fred Langford, "Bu ünlüler gençlerin büyüyünce olmak istediği kişiler. Onlara 'kahramanlarınızın davrandığı gibi davranmayın' demek çok zor" dedi.

Örgüt "gizli sitelerin" sayısında da artış gördüklerini, bu tür sitelerin ana sayfasına girildiğinde normal bir site gibi gözüktüğünü fakat belirli yerlere tıkladıktan sonra çocuk istismarı fotoğraflarının görünür hale geldiğini belirtti.

Genellikle para talep eden bu tür sitelerin sayısı da bin 572'den 2 bin 909'a çıktı.

Bu tür görüntülerin yalnızca kendi çabalarıyla engellenemeyeceğini vurgulayan IPW, bunun için istismarcıları engelleyecek kapsayıcı bir stratejiye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

CNNTURK