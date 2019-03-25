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Çocuk sokakta büyür

0-2 yaş çocuklarının da temiz havadaki bol oksijene, güneş ışığına ve güneş ışığının deri altında toplanarak D vitamini oluşturmasına ihtiyacı vardır.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:34
Çocuk sokakta büyür

0-2 yaş çocuklarının da temiz havadaki bol oksijene, güneş ışığına ve güneş ışığının deri altında toplanarak D vitamini oluşturmasına ihtiyacı vardır. Çocukların beyin dokusunun gelişimi için yetişkinlerden daha fazla oksijene ihtiyacı vardır. Sokağa çıkartılamadığı durumlarda oturulan ev, çocuk için sağlıksız bir hapishaneye dönüşür.

Açık hava onun bedensel ve ruhsal sağlığını olumlu etkileyecektir. Çocuk koşmak, oynamak isteyecek ve bu durumda onun büyük kas gelişimine katkıda bulunacaktır.

Açık havada koşup oynayan, temiz hava alan çocukların iştahları artar. Yorulup fazla enerjilerini harcadıklarından daha huzurlu ve verimli uyurlar.

Açık havada koşup oynama, çocuğun oyun ihtiyacı kadar arkadaş ihtiyacını da karşılar.

Çocuğun zihin ve dil gelişimine dışarıdaki hayat katkıda bulunur. Çocuk orada yaşıtlarına kendini bir bütün olarak ifade etme imkanı bulur, sağlıklı ve zinde olarak eve döner.

Ancak sokaktaki, parktaki muhtemel kazalara karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

Sokakta trafik olmamalıdır.

Temiz hava ve güneş bebeğin de sağlıklı olmasına yardım eder. Açık havadan yararlanmak için mutlaka kırlara, parklara gidilmesi şart değildir.

Balkonda, terasta ya da evin etrafında sabah ya da öğleden sonra geçirilecek 15-20 dakikalık zaman, bebeğin açık hava ihtiyacını karşılayabilir. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde açık havada geçirilen süre daha da arttırılabilir. Ancak yaz aylarında çocukların güneş çarpmasına karşı daha dikkatli olunmalıdır.

Gün geçtikçe tahrip olan tabiat, şehirlerin betonlaşması, yeni nesli hem fizikî hem de ruhî açıdan olumsuz etkiliyor. Şehirleşmeyle birlikte sokaklarda koşturan, oyun oynayan çocuklara rastlamak oldukça güçleşirken, öğrenme ve gelişme çağındaki çocuklar birçok şeyden mahrum kalıyor.

Oysa uzmanlar "Koşup oynayan çocuk, hayata daha pozitif bakar" diyor.

En basit tanımıyla "koşup oynayan" çocuğun hayatında gerçekleşen birçok olumlu değişiklikler vardır. Atlama, koşma, tırmanma faaliyetleri çocuğun sindirim, dolaşım, solunum sistemlerinin düzenli çalışmasına yardım eder.

Güneşten ve temiz havadan yararlanan çocuk, D vitamini ve oksijen ihtiyacını karşılar. Enerjisini boşaltır, rahatlar. Daha huzurlu ve sakin iç yaşama sahip olur.

Grup oyunlarındaki rol değişiklikleriyle empati kurma becerisi geliştirir. Dikkati, algısı, koordinasyonu, hızı artar.

Zıplama, inme, çıkma, bükme, düzeltme, yoğurma faaliyetleri ile büyük ve küçük kasları gelişir. Ait olma, saygınlık kazanma, kendini kanıtlama gibi sosyal rolleri tanır. 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:34
  1. temiz hava
  2. oksijen
  3. güneş ışığı
  4. D vitamini
  5. kas gelişimi

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