Çocuk sayısı arttıkça kesinti azalacak: Nüfus krizine radikal çözüm

Almanya’da yaşlanan nüfus ve artan bakım maliyetleri nedeniyle hükümetin yeni bir sosyal reform üzerinde çalıştığı bildirildi.

Alman medya grubu RND’nin haberine göre, Federal Sağlık Bakanı Nina Warken tarafından hazırlanan taslakta, çocuğu olmayan yetişkinlerin kamu destekli yaşlı bakım sistemine daha yüksek katkı yapması öngörülüyor.

Tasarıya göre çocuğu olmayan çalışanların katkı payı kademeli şekilde artırılarak aylık gelirlerinin yüzde 2.5’ine çıkarılacak. Çocuğu olan bireylerde ise mevcut oranların korunması planlanıyor.

Taslak kapsamında 23 yaş üstü ve tam zamanlı çalışan tüm yetişkinlerin etkilenmesi bekleniyor.

Haberde, Almanya’nın uzun süredir düşük seyreden doğum oranı ve hızla yaşlanan nüfus nedeniyle yaşlı bakım sistemini sürdürülebilir hale getirmek için hızlı adım atmaya çalıştığı belirtildi.

Mevcut düzenlemede bir çocuk sahibi olanlar gelirlerinin yüzde 1.8’ini, iki çocuk sahibi olanlar yüzde 1.55’ini, üç veya daha fazla çocuk sahibi olanlar ise yüzde 1.3’ünü bakım sistemine ödüyor. Yetkililer, yeni düzenlemeyle genç çalışanlar üzerindeki ekonomik baskının dengelenmesinin hedeflendiğini ifade ediyor.