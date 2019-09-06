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Çocuk Sanat Merkezi 2019 yaz kursları sergisi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Çocuk Sanat Merkezi 2019 Yaz Kursları Sergisi açıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 16:28
Çocuk Sanat Merkezi 2019 yaz kursları sergisi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Çocuk Sanat Merkezi 2019 Yaz Kursları Sergisi açıldı. 06-16 Eylül tarihleri arasında açık tutulacak sergi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.


Gaziantep Sanat Merkezi’nde organize edilen sergi açılışına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Adliye Sarayı olarak kente yıllardır hizmet veren bu mekan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in göreve gelmesiyle Türkiye ölçeğinde büyük bir sanat merkezi haline geldiğini bildirdi.


Nitelikli sanat merkezinin kursa katılan çocuklarla daha da nitelik kazandığını sözlerine ekleyen Karadağ, şunları bildirdi:


“Sanat merkezi içerisinde bulunan çocuk sanat merkezi kendisine özgü bir merkez olarak dikkati çekiyor. Gerek hafta sonları gerekse de yaz dönemlerinde çeşitli alanlarda kurslar açılıyor. 2019 yaz döneminde iki kurda toplam 13 ayrı branşta, bin 500 çocuğumuz faydalandı. Özellikle müzik, resim ve el becerileriyle çocuklarımız kendisini geliştirdi. Yaz döneminde çocuklarımızla burası adeta sanat merkezi haline geldi. Önümüzdeki yıllarda da çocuklarımızın çalışmaları, sanat merkezini süsler.”


AK Parti Gaziantep milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ise, çocuklarını sanatla tanıştıran tüm ailelere teşekkür ederek, böyle önemli bir merkezi şehre kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e çalışmalarında başarılar diledi.


Sanatla, sporla, müzikle büyüyen bir çocuğun hayatta çok başarılı olacağın belirten Kirazoğlu, ailelerin, çevresini, eşlerini ve dostlarını ücretsiz olarak verilen kurslardan yararlanmasını tavsiye etmesini istedi.


Konuşmaların ardından protokol, Çocuk Sanat Merkezi’nde yaz boyunca çocuklar tarafından yapılan çalışmaları gezdi, yetkililerden bilgi aldı.


Öte yandan Gaziantep Sanat Merkezi bahçesinde Barış Manço şarkıları eşliğinde değerler eğitimi gösterisi sunuldu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:28
  1. sanat
  2. sergi

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