Çocuk sahibi olmak isteyenlere pandemi uyarısı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Pabuçcu, yaptığı açıklamada, bebek sahibi olmak isteyen kişilerin Kovid-19 aşılarına karşı yanlış bilgilendirmeden kaynaklı çekinceler taşıdığına dikkati çekti.

Son dönemde hamile kadınlar içerisinde Kovid-19 vakalarının artmaya başladığını söyleyen Pabuçcu, anne adaylarının asla aşı karşıtı olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Pabuçcu, "Kovid-19 aşıları sayesinde dünyada milyara yakın insan ölümden kurtuldu. Bu bilimsel olarak çok net bir şekilde ortaya kondu. Şayet gebeler aşılanmamışken Kovid-19'a yakalanırlarsa yoğun bakıma giriş, ventilasyon kullanma, ECMO denilen akciğer destek cihazına girme ve ölüm oranları çok yüksek." ifadesini kullandı.

Pabucçu, kendilerine başvuran bazı kişilerin, aşı olurlarsa tüp bebek tedavilerinin aksayacağıyla ilgili endişeler taşıdığını, bunun doğru olmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle devam etti:

"Bebek düşünen çiftler, gebelikten önce mutlaka tam doz aşılarını olmalı. Bize başvuran kişilerde de gördüğümüz bu konuda yanlış bir bilgilendirme olduğu. 'Aşılarınızı oldunuz mu?' diye sorduğumuzda, 'Dokunur diye olmadık.' yanıtını veriyorlar. Kanıta dayalı tıp, bütün veriler gösteriyor ki Kovid-19'a karşı aşılanmanın sperm, yumurta ve gebelik oranları üzerinde hiçbir yan etkisi yok. Tam tersine aşılanmayan ve Kovid-19'a yakalanan insanlarda sperm, yumurta sayısı, döllenme ve gebelik oranı çok düşüyor. Ayrıca gebelikte ölü doğumlar, düşükler ve birçok problemle karşı karşıya kalınıyor."

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, Kovid-19 aşısı olan anne adaylarında oluşan antikorların bebekleri de çok iyi etkilediğini belirterek, "Aşının bebeği korumaya müthiş etkisi var. Bebek, hem kan yoluyla hem plasenta dediğimiz eşiyle hem de göbek kordonu yoluyla antikorlu doğuyor. Çok şanslılar bir kere bu bebekler. Ayrıca insanlarda aşı sonrası oluşmuş antikor düzeyi, Kovid-19 geçirmişlerin antikorundan daha fazla. Bu da çok önemli. Yani aşı olmak bağışıklık sağlayan ve koruyucu bir mekanizma." dedi