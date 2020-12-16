Çocuk sahibi olmak isteyenler dikkat! Koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama

Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin BioNTech isimli firması ile ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı BNT162b2'nin kullanım kılavuzu açıklandı.

CNN TÜRK'teki habere göre; İngiltere, aşının uyarıcı bilgiler ve yan etkileri ile ilgili bilgilendirmesini ilgili hastaneler ve sağlık birimlerine gönderdi. İlk kez bu denli geniş çapta uygulanacak olan mRNA aşısıyla ilgili bu ikazlar, Alman virolog Friedenmann Weber tarafından Focus Dergisi'ne değerlendirildi.

Weber, "Aşı 16 yaş ve üstündekiler için uygundur. Üç hafta içinde iki doz halinde verilir. Üretici Pfizer/BioNTech'e göre ikinci dozdan ancak yedi gün sonra koruma sağlayabilir" denildi.

Weber'in değerlendirmesine göre aşı yaptırmaması gereken kişiler şöyle ifade edildi:

- Şiddetli alerjisi olanlar

- Hamileler

- Emzirenler

- Önümüzdeki iki ay içinde çocuk sahibi olmak isteyenler

NPR'da yer alan habere göre, hamile insanlarda tehlike olduğuna dair yeterli kanıt olmamakla birlikte erken doğum vs gibi riskler sebebi ile mecbur kalmadıkça aşı yaptırılmaması öneriliyor.

Hamile kalmayı planlayanlar için ise, ikinci dozdan sonra 2 ay boyunca hamile kalınmaması tavsiye ediliyor, sonrasında ise herhangi bir risk olmadığı iddia ediliyor.

Aşının yaygın yan etkileri

Aşının en yaygın yan etkilerinin; baş ağrısı, yorgunluk, titreme, ateş, mide bulantısı, kas ve eklem ağrısı olduğu belirtildi. İngiltere ve ABD'nin onayladığı, Almanya'nın ise, bir hafta içinde onaylayacağı aşı, mRNA'larla hücrelere genetik bilgi verilmesi üzerine kurulu. Vücut bunu koruyucu bir protein üretmek için kullanıyor ve antikor oluşturuyor.

"Uyarılar, yeterince test yapılmadığı içindir"

Şu ana kadar bu alanda onay almış tek aşı olan BioNTech'in aşısıyla ilgili Weber, "Bu prospektüste yazılanlar pek de şaşırtıcı değil. Endişe etmeye de gerek görünmüyor. 20 yıl süren araştırmalardan sonra bir mRNA aşısının onaylanması harika bir şey. Uyarılar, yeterince test yapılmadığı içindir" dedi.

Aşı, enfeksiyon kapılması ve başkasına bulaştırma ihtimalini ortadan kaldırmıyor

Koronavirüsten koruyan aşının, aşılanan kişinin daha sonra enfeksiyon kapması ya da başkasına bulaştırması ihtimalini ortadan kaldırmadığı belirtiliyor. Aşının prospektüsünde ciddi riskler ve yan etkiler konusunda herhangi bir bilgi olmadığını belirten Weber, insanların DNA'sının değiştirebileceği yönündeki iddiaları ise abartılı ve temelsiz buluyor.

Aşının 16 yaşından küçüklere uygulanmasıyla ilgili Pfizer ve BioNTech'in çalışmalarının devam ettiği belirtildi.