Çocuk psikiyatrisi kaç yaşa kadar bakar?

Her sağlıklı birey, psikolojik sorunla karşılaşabileceği gibi çocuklarda da bu durum gözlemlenebilir. Yaşlarının küçük olmasından kaynaklı, bazı ebeveynler sorunları geç fark etse de çözümü için psikiyatriste başvurmalıdırlar. Peki ama kaç yaşına kadar çocuk psikiyatistine gidilir? Psikiyatri yaş sınırı nedir? İşte detaylar...

Çocuk ve ergenlerin sürekli bir gelişim içerisinde bulunan fiziksel ve ruhsal yapıları, yetişkinlerdeki ruh sağlığı tanımlarının çok daha ötesinde ve özgün kavramlar içeren psikolojik muayene, gözlem ve tedavi süreçleri gerektirir. Bu nedenle yetişkinlerin ruh sağlığı ve hastalıklarını inceleyen Psikiyatri bölümlerinin haricinde çocukluk ve ergenlik dönemi üzerinde yoğunlaşan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanı geliştirilmiştir.

Yetişkin olma sürecinde ilerleyen çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireylerde neredeyse her yaş, farklı bir ruhsal gelişim sürecini ifade etmektedir. Bu nedenle Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünde farklı gelişim dönemlerine karşılık düşen farklı psikolojik yapılanmalar, aile yapısı ve çevresel faktörler detaylı bir şekilde irdelenerek çocuk ve ergenin içinde bulunduğu ruhsal gelişim evresi saptanır, olası sorunlar ve hastalıklar belirlenerek gerekli tanı, tedavi ve takip süreçleri başarıyla uygulanır.

0-18 yaş arası çocuk ve ergenlerin muayene ve tedavi aşamaları belirlenir. Belirli test ve aşamalardan geçen çocuklara, gereken tedavi uygulanır. Her yaştaki çocuk için farklı testler yapılır ve aşamalar gözlemlenir.