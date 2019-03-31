Çocuk parkları yaz sezonuna hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında Sekapark’ta bulunan çocuk oyun gruplarının tamirat ve bakımlarını yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Sekapark’ta bulunan çocuk oyun gruplarının tamirat ve bakımları da titizlikle yapılıyor.Türkiye’nin geleceğine yön verecek olan çocukların eğitim yaşantısına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, sosyal yönden gelişmelerini ve eğlenmelerini sağlayan çocuk oyun gruplarının tamirat ve bakımlarını ihmal etmiyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, İzmit ilçesi Sekapark’ta bulunan 25 çocuk oyun gruplarının bakım ve kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan bakım ve kontrol çalışmalarıyla çocukların oyun gruplarını güvenle oynamaları sağlanıyor.

Yaz sezonuna hazırlık kapsamında gerçekleştirilen bakım ve tadilat çalışmalarında İzmit Sekapark 1. ve 2. etaplarda bulunan engelli spor aletlerinin de bakımları yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında 12 ilçenin birçok noktasında bulunan park, bahçe ve yeşil alanlarında, tadilat ve bakım işlerini periyodik bir şekilde gerçekleştiriyor.