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Çocuk neden yemek yemez?

Çoğu çocuk genellikle yemek yemekten kaçınır. Çocukların yemek yememelerinin çeşitli sebepleri bulunmaktadır.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:28
Çocuk neden yemek yemez?

1 - İŞTAHSIZLIK

Çocuklar küçük yaşlarda midelerinin küçük olmasından dolayı az miktarda yemek yerler. Sürekli az yemeye alışan bünye bir süre sonra rutin olarak mideye gelen miktarı tanır ve fazlasını kabul etmez.

Çocuğun midesi büyüse bile yemek miktarında artma olmadığı için iştahsızlık başlar. Çocuklara verilen yiyecek miktarı sık ve çok az miktarda düzenli olarak artırılmalı; doktorun da beliriediği ideal bir eşiğe ulaşıldığı an artırma kesilmelidir. Bu durumda çocuk hem iştahsızlık problemi yaşamaz hem de sağlıklı bir şekilde beslenmesine devam etmiş olur.

2 - UYKUSUZLUK

Çocukların uykusunu alamaması da yemek yememe sebepleri arasında yer almaktadır. Uykusunu alamayan çocuk gün boyu stresli olur ve yemek yemek istemez. Bu tür problemlerde çocuk aç olsa dahi yemeği reddeder. Uykusuzluğun yol açtığı yemek yememe problemini çocukta düzenli bir uyku alışkanlığı kazandırarak telafi edebilirsiniz.

3 - ENERJİ HARCAYAMAMA

Enerjisini yeteri kadar harcayamayan çocukların da yemek yememe problemi vardır. Bu tür çocuklar aşırı stres içerisinde olurlar ve aburcubur dahil hiçbir gıda maddesini tüketmek istemezler.

Enerjisini özellikle açık havada atamayan çocuklarda yemek yememe problemine çok sık rastlanmaktadır. Aşırı otoriter ailelerde bu durum fazlasıyla görülür. Çok küçük yaşlarda oyundan uzak bir şekilde sadece kitap okutma, fiziksel uğraş gerektirmeyen eğitsel faaliyetlerde bulundurulmaya çalışma; çocuğun enerjisini atamamasına yol açar.

Enerjisini atamayan çocuklar yemek yeme problemleriyle karşılaşmasının yanında çocuk yaşta ciddi psikolojik zararlar görür ve fark edilmezse kalıcı bir hasara yol açabilir.

4 - İÇ HASTALIKLARI

Sindirim sistemi ve mide rahatsızlıkları da çocuklarda yemek yemeye engel olabilir. Mide yanması, küçük mide gibi sorunlar çocukların yemek yememe sebepleri arasında yer almaktadır.

Sindirim sistemindeki sıkıntılar, kansızlık, akciğer ve karaciğer problemleri; iç hastalıkları arasında yemek yemeyi engelleyici problemler arasında yer almaktadır. Çocuğun yemek yememesinin sebebini direkt olarak iç hastalıklarıyla ilişkilendirmeseniz de uzun süreli yemek yemeyi reddeden çocukları mutlaka bir doktora göstermeniz gerekmektedir.

Çocukların kendilerinde kolayca fark edemedikleri iç hastalıkları bu belirtiyle de ortaya çıkarak erken teşhis edilip tedavi altına alınabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:28
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