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Çocuk maden işçilerinin yaşam mücadelesi: Afgan Kömürü

Yapımcı ve yönetmenliğini Keçeciler'in üstlendiği, maden işçisi çocukların yaşam mücadelesini konu alan "Afgan Kömürü" belgeseli, TRT 1 kanalında yayınlanacak.

24 Mart 2019 Pazar 11:24
Çocuk maden işçilerinin yaşam mücadelesi: Afgan Kömürü

Yönetmen Zeynep Keçeciler, "Afgan Kömürü" belgeselini, çekim sürecinde karşılaştıkları durumları ve çocukların yaşadıklarını anlattı.

Keçeciler, belgeselde, Afganistan'ın Pakistan sınırına yakın Semengan eyaletine bağlı Tor kasabasındaki "Merek Madenleri"nde çalışmak zorunda kalan çocukların hayat mücadelesine tanıklık ettiklerini söyledi.

Belgesel sinemada maden işçilerinin pek çok defa öykülendiğini belirten Keçeciler, "Afgan Kömürü'nde ise daha önce çekilemeyen, kayda alınamayan bir şey yapıldı. Yaşları 7 ila 16 arasında değişen maden işçisi çocukların yaşam mücadelesi belgelendi." dedi.

"Şahitlik ettikçe bu öyküyü mutlaka çekmeliyim diye düşündüm"

Keçeciler, belgesel çekimi sırasında şahit olduğu zorlukları şu sözlerle anlattı:

"Bir aya yakın bir süreyi, çocukluğunu yaşayamamış, dünyanın belki de en zorlu coğrafyasında, savaşta babalarını kaybetmiş çocukların, 'aile babası' rolünü üstlenmelerine tanıklık etmek benim için hiç de kolay olmadı.

Pek çok defa çekimleri bırakıp dönmeyi düşündüğümü itiraf etmeliyim. Ama sonra ana karakterimiz 9 yaşında küçücük bir çocuk olan Şemsettin'in zorlu yaşam mücadelesine şahitlik ettikçe bu öyküyü mutlaka çekmeliyim diye düşündüm.

500 metre derinliğindeki madene günde 12 defa girip çıkan ve 3 dolara çalışan çocukların çaresizliği karşısında, bizim madende çekim için 22 gün 'misafir' olarak kalışımız ve madenin sadece 150 metrelik kısmına inmemizin hiçbir önemi yoktu aslında."

"Benim için Afgan Kömürü hala bitmemiş bir öyküdür"

"Afgan Kömürü"nün birçok ulusal ve uluslararası festivalden ödülle döndüğünü aktaran yönetmen Zeynep Keçeciler, belgeselin 28'inci Ankara Film Festivali'nde birincilik, Barselona İnsan Hakları Film Festivalin'de Onur Ödülü, Corporate Media & TV Awards Film Festivali'nde ise ikincilik ödülü aldığını dile getirdi.

Afgan Kömürü belgeseliyle aldığı ödüllerin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Keçeciler, "Belgeselin aldığı bu ödüllerle hayatta hep kaybeden 'Kömür Çocukları' bu defa kazandılar. Yönetmenlik kariyerimde başka ödüllerim de oldu ama Afgan Kömürü’nün ödülleri beni çok mutlu ediyor. 'Afgan Kömürü'nde Şemsettin, Ali, Hüseyin ve Murtaza'nın sesinin duyulması, kaybedenin aslında kazanan olması beni daha da motive ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Keçeciler, belgeselin ulusal ve uluslararası pek çok ödül almasına rağmen amacına ulaşamadığına dikkati çekerek, "Bir belgesel ancak uluslararası kamuoyunda yarattığı farkındalıkla başarı kazanabilir. O yüzden benim için Afgan Kömürü hala bitmemiş bir öyküdür. Ancak o çocukların yaşamını dönüştürdüğü an gerçek bir başarıya ulaşmış olacaktır." şeklinde konuştu.

Belgesel, 24 Mart'ta saat 00.15'te TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:24
  1. Ankara
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