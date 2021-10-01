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Kadın - Aile “Çocuk Kitapları Fuarı” törenle açıldı
Kadın - Aile

“Çocuk Kitapları Fuarı” törenle açıldı

Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı bugün düzenlenen törenle açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 15:01:00 -
“Çocuk Kitapları Fuarı” törenle açıldı

Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı bugün düzenlenen törenle açıldı.
Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’ın talimatıyla bu yıl ilk defa düzenlenen Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı düzenlenen törenle açıldı. 01-10 Ekim tarihleri arasında açık olacak olan 60 standın bulunduğu fuara 45 yayınevi ve birçok çocuk kitabı yazarı katılacak.
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacak olan aynı zamanda okuma alışkanlığı kazandırmasını amaçlayan “Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı” 01-10 Ekim tarihleri arasında Özdilek  Kocaeli Alışveriş Merkezi otopark alanında, kitapseverleri ağırlayacak.  45 yayınevi ve birçok çocuk kitabı yazarının katılacağı fuarda yazarlar söyleşiler ile çocuklarla bir araya gelecek, kitaplarını imzalayacak.

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