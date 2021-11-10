Çocuk kitabında pedofili rezaleti! Dilek İmamoğlu da önermiş

Günışığı Kitaplığı’nın 3. sınıf çocuklar için yayınladığı Fransız Brigitte Labbé’ın ‘Çıtır Çıtır Felsefe’ adlı kitabındaki bir rezalet ortaya çıktı. 3. sınıf öğrencileri için çıkarılan kitapta pedofilinin yer aldığı ve iğrenç ifadelere yer verildiği tespit edildi.

Bu kitap nasıl onaylandı?

Henüz 7-8 yaşlarındaki 3. sınıf çocukları için çıkarılan kitapta yer alan ifadeler dikkat çekti. Ülkemizde pedofilinin yükseliş gösterdiği bu dönemde çıkarılan bu kitabın yayınevi tarafından nasıl çıkarıldığı ve ve bakanlık tarafından bakanlık tarafından nasıl onaylandığı ise merak konusu oldu.

Dilek İmamoğlu önerdi

Öte yandan skandal kitabın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu tarafından da önerildiği ortaya çıktı. Dilek İmamoğlu'nun çektiği bir videoda yanındaki kızı Beren İmamoğlu ile bu kitabı çocukların okuması için önerdiği görüldü. Dilek İmamoğlu'nun bu kitabı okuyup içindeki pedofili rezaletini görüp mü önerdiği yoksa ezbere mi konuştuğu ise bilinmiyor.