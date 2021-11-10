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Eğitim Çocuk kitabında pedofili rezaleti! Dilek İmamoğlu da önermiş
Eğitim

Çocuk kitabında pedofili rezaleti! Dilek İmamoğlu da önermiş

Günışığı Kitaplığı’nın 3. sınıf çocuklar için yayınladığı Fransız Brigitte Labbé’ın ‘Çıtır Çıtır Felsefe’ isimli kitabında pedofili skandalı ortaya çıktı. Her satırı rezalet olan kitabın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu tarafından da önerildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 12:28:00 -

Günışığı Kitaplığı’nın 3. sınıf çocuklar için yayınladığı Fransız Brigitte Labbé’ın ‘Çıtır Çıtır Felsefe’ adlı kitabındaki bir rezalet ortaya çıktı. 3. sınıf öğrencileri için çıkarılan kitapta pedofilinin yer aldığı ve iğrenç ifadelere yer verildiği tespit edildi.

Bu kitap nasıl onaylandı?

Henüz 7-8 yaşlarındaki 3. sınıf çocukları için çıkarılan kitapta yer alan ifadeler dikkat çekti. Ülkemizde pedofilinin yükseliş gösterdiği bu dönemde çıkarılan bu kitabın yayınevi tarafından nasıl çıkarıldığı ve ve bakanlık tarafından bakanlık tarafından nasıl onaylandığı ise merak konusu oldu.

Dilek İmamoğlu önerdi

Öte yandan skandal kitabın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu tarafından da önerildiği ortaya çıktı. Dilek İmamoğlu'nun çektiği bir videoda yanındaki kızı Beren İmamoğlu ile bu kitabı çocukların okuması için önerdiği görüldü. Dilek İmamoğlu'nun bu kitabı okuyup içindeki pedofili rezaletini görüp mü önerdiği yoksa ezbere mi konuştuğu ise bilinmiyor.

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Yorumlar

CHDPKK nin yaşam hikayesi

bu sapık kitabı basanlar bastıran lar yayanlar onaylayan alayı ibş li
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FATIH ELMA

bakanlık nasıl onayladı bunu diye sormuşunuz. cevabı çok basit. çünkü okumadılar.tıpkı istanbul sözleşmesi gibi. okuyupta imzaladılar ise iki ihtimal var. ya aptallar okuduklarını anlamıyorlar ya hainler. neredeyse hiçbir iş liyakate layık sahibinde değil. Allah hayreylesin sonumuzu
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