Çocuk kitabı filan değil! Korku romanı bu

Piyasada çocuklar için yazılan ama çocuklara uzak bir çok kitap bulunuyor. Çocuk kitabı yazımında daha dikkatli olurken bazen yazar ve yayıncılar da ipin ucunu kaçırıyor.

Son olarak "BETA kids" isimli yayın evinden çıkan "her şeyi yerim" isimli çocuk kitabı büyük tepki çekti.

İşte kitapta yer alan bazı korkunç görseller ve ifadeler:

-Yan komşumuzu yedin, ama yine de daha fazlasına ihtiyacım var.

-Biraz çamur, biraz karınca yedim. - Kardeşimin iç çamaşırını mideye indirdim.

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Kaynak: Yeni Akit