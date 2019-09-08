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Çocuk istismarına dikkat çekmek için 24 kilometre kulaç attılar

Aydın’da 6 açık su yüzücüsü, çocuk istismarına dikkat çekmek için Didim ilçesinden Bodrum ilçesine kadar 24 kilometre kulaç attı.

08 Eylül 2019 Pazar 16:54
Çocuk istismarına dikkat çekmek için 24 kilometre kulaç attılar

Aydın’da 6 açık su yüzücüsü, çocuk istismarına dikkat çekmek için Didim ilçesinden Bodrum ilçesine kadar 24 kilometre kulaç attı.


İzmir’in Çeşme ilçesinden Seferihisar ilçesine kadar 24 saat boyunca yüzen 6 açık su yüzücüsü, çocuk istismarına dikkat çekmek için Didim’de yeniden bir araya geldi. Didim açıklarından başlayan etkinlik, Bodrum Gündoğan’da sona erdi. Memur emeklisi Ayşe Doğan, çocuk gelişim uzmanı Yankı Ortaçdelen, eczacı Seda Kansuk, bir şirketin üst düzey yöneticisi olan Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk ve bilgisayar mühendisi Uğur Doğan’dan oluşan ekip, ’Çocuk istismarına son’ temasıyla Didim’den Bodrum’a kadar 24 kilometre kulaç attı. Yüzme etkinliğinde sporculara tekneden Yüzme Federasyonu yetkilileri, doktor ve cankurtaranlar eşlik etti. Sabah saat 06.00’da Didim açıklarında başlayan yüzme etkinliği saat 13.00’de Bodrum’da sona erdi.


2 yıldır düzenlenen etkinlikte yer alan eski milli yüzücü Yankı Ortaçdelen, “8 yaşımdan beri yüzüyorum. Eski bir milli yüzücüyüm. Çocuklarla beraber hem yüzüyorum, hem yoga yapıyorum, çocuk gelişimi üzerine de kendimizi geliştirmeye çalışıyorum. Biz geçen sene başlattığımız çocuk istismarıyla ilgili yüzmemizi bu sene de devam ediyoruz. 6 yüzücü olarak Didim’den Bodrum’a yüzeceğiz. Toplam 24 km, değişe değişe yüzme devam edecek. Bu mesafeyi toplam 6-7 saatte, deniz de müsaade ederse havanın koşullarına göre bitirmeyi düşünüyoruz. Neden çocuk istismarı; çünkü çocuklar bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Bu konuya dikkat çekmek istiyoruz" dedi.


Organizasyonun Didim sorumlusu Simge Kamacı Kavak ise “Dünyada ve Türkiye’de şu an bence en önemli problemlerden ve sıkıntılardan bir tanesi çocuklar. Dolayısıyla bu çocuklar için yapılan küçücük bir sesin çıkması benim ve bu organizasyona dahil olan herkes için çok önemli" diye konuştu.


Kamacı, etkinliğe katkı veren sponsor firmalara da teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 16:54
  1. doğa

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