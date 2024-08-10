Çocuk istismarı ve LGBT propagandası nedeniyle erişime kapatılmıştı: Roblox'tan ilk açıklama

Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu (BTK), 7 Ağustos Çarşamba günü Roblox oyununa erişim engeli getirildiğini açıklamıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları bürosu, çocuk istismarına sebebiyet verebilecek içerikler barındırdığı tespit edilen Roblox'un yasaklanmasına karar verilmesini talep etmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Roblox'un neden kapatıldığına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" demişti.

Roblox'tan ilk açıklama

Roblox, sosyal medya hesabı üzerinden getirilen erişim engeliyle ilgili ilk açıklamasını yaptı.

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Roblox'un paylaşımında, "Türkiye'de Roblox'a erişim engeli geldi. Roblox'u en kısa süre içinde tekrar kullanılabilir hale getirebilmek için ilgili yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de her gün milyonlarca insanın platformumuzu kullandığını ve bunların arasında işlerini Roblox üzerine inşa eden canlı bir geliştirici topluluğunun da bulunduğunu biliyoruz. Topluluğumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve küresel politika yapıcıların çocukları koruma konusundaki kararlılığını paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Roblox nedir?

Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını yaratmalarına ve başkaları tarafından yaratılan oyunları oynamalarına olanak tanıyan bir çevrimiçi oyun platformu. 2006 yılında piyasaya sürülen ve özellikle çocuklarla gençler arasında popüler olan Roblox'un Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kullanıcıya sahip olduğu tahmin edilmekte.