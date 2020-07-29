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Spor

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü On-line Satranç Turnuvası'nda 13-18 yaş kategorisi maçları yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 09:52:57 -
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü On-line Satranç Turnuvası'nda 13-18 yaş kategorisi maçları yapıldı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu ortaklığında "Hamle Yap, Hareketsiz Kalma" sloganıyla düzenlenen Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÇHGM) On-line Satranç Turnuvası'nda 13-18 yaş kategorisi maçları sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ÇHGM bünyesindeki bakım altında bulunan çocukların katıldığı organizasyonda her ilden ilk üçe giren sporcular, şampiyon olmak için hamle yaptı.

Turnuvanın, 7-12 yaş kategorisindeki elemelerinin ise eylül ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

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