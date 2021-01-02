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Aktüel Çocuk Hakları Komitesi üyesi Ayşenur'dan sağlık çalışanlarına "kara kalem" resimli destek
Aktüel

Çocuk Hakları Komitesi üyesi Ayşenur'dan sağlık çalışanlarına "kara kalem" resimli destek

Yeniakit Publisher
2021-01-02 12:53:04 -
Çocuk Hakları Komitesi üyesi Ayşenur'dan sağlık çalışanlarına "kara kalem" resimli destek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi 15 yaşındaki Ayşenur Oral, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kara kalem resmini çizdi.

Oral tarafından 2 günde çizilen ve sağlık personelinin de yer aldığı resim, Bakan Koca'ya gönderilecek.

Oral, AA muhabirine, bu zor günlerde insanların sağlığı için ailelerinden, çocuklarından ve sevdiklerinden uzak kalan sağlık çalışanlarına moral vermek için kara kalem çalışması yaptığını söyledi.

Hazırladığı resmi Sağlık Bakanı Koca'ya ulaştırılması amacıyla Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiğini anlatan Oral, şöyle konuştu:

"Resim yapmayı çok seviyorum. İçinde bulunduğumuz bu kötü dönemde duyarlılık göstermek için yeteneğim olan bu alanı kullanmak istedim. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve hele şu zamanda çok çalışan sağlık çalışanlarımız için bu resmi yaptım. Bütün sağlık çalışanlarını çizemeyeceğim için temsili olarak bakanımızı çizdim. Ayrıca onun da çok büyük emeği var, gece gündüz çalışıyor, mesafe ve maske kurallarına uyulmasını söylüyor."

Oral, küçük de olsa sağlık çalışanlarına moral vermek istediğini vurgulayarak, "İnşallah 2021 hepimiz için çok sağlıklı, huzurlu bir yıl olur. Sadece ülkemiz için değil tüm dünya için bunu istiyorum." dedi.


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