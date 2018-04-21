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Çocuk gelin sayısı 10 yılda yarı yarıya azaldı

Türkiye'de çocuk yaşta "gelin" olanların sayısı 10 yılda yüzde 52 azalarak, geçen yıl 23 bin 906'ya geriledi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 19:13
Çocuk gelin sayısı 10 yılda yarı yarıya azaldı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede geçen yıl gerçekleşen 569 bin 459 resmi evlilikten 23 bin 906'sını 16-17 yaş grubunda dünya evine giren kız çocukları oluşturdu.

Çocuk yaştakilerin resmi evlilikleri dikkate alındığında, bunların yıllar itibarıyla her iki cinsiyette de azalma eğiliminde olduğu görüldü. 10 yıllık dönemde kız çocukların evlilik hayatına daha erken adım attığı, çocuk gelinlerin sayısının, çocuk damatların sayısından yaklaşık 22 kat fazla olduğu belirlendi.

Evlenen erkek çocuk sayısı 2008 yılında 2 bin 214 iken, bu rakam geçen yıl yüzde 51 azalarak bin 81'e geriledi. Bu dönemde 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı ise yüzde 52 azalışla 49 bin 703'ten 23 bin 906'ya düştü. Kız çocuklarının taraf olduğu resmi evlenmelerin toplam evlenmeler içindeki payı 2008'de yüzde 7,7 iken geçen yıl yüzde 4,2 olarak belirlendi. Bu oran, evlenen erkek çocuklarda ise yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye düştü.

Çocuk gelin oranı en yüksek il Ağrı

Toplam evlenmeler içindeki kız çocuk oranının en yüksek olduğu il yüzde 16,6 ile Ağrı, en düşük olduğu il ise yüzde 0,4 ile Tunceli oldu. Geçen yıl Ağrı'da 712 kız çocuk "gelin" olurken, Tunceli'de bu şekilde sadece 2 evlilik gerçekleşti.

Kız çocuğu evlenmelerinin en yüksek olduğu diğer iller Muş (yüzde 16,1), Bitlis (yüzde 12,3) ve Ardahan (11,9) olarak sıralandı. En düşük oranlar ise Rize (yüzde 1,1) ve Trabzon'da (yüzde 1,4) kaydedildi.

İstanbul yüzde 1,5, İzmir yüzde 2,3, Ankara yüzde 2,6 ile çocuk gelinlerin toplam içindeki oranının düşük olduğu, Van yüzde 10,8, Gaziantep yüzde 10,5, Kahramanmaraş yüzde 9,9 ile çocuk gelinlerin toplam içindeki oranının yüksek gerçekleştiği büyük şehirler olarak dikkati çekti.


AA
Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 19:13
  1. Ardahan
  2. Van
  3. Tunceli
  4. Trabzon
  5. Rize
  6. Muş
  7. Kahramanmaraş
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Gaziantep
  11. Bitlis
  12. Ankara
  13. Ağrı
  14. Anadolu Ajansı
  15. Çocuk Gelin
  16. tuik
  17. türkiye istatiksik kurumu

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