Çocuk Filmleri Festivali bu yıl ilk kez dijital platformda yapılacak

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, çocukları sinemayla tanıştırarak, erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik eden Çocuk Filmleri Festivali'nin 16'ncısı bu yıl ilk kez dijital ortamda yapılacak.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle düzenlenen festival, bugün "InstaLive" ve "YouTube" yayınlarıyla başlayacak.

Yerli ve yabancı uzun metraj çocuk filmleri, yarışma, atölye ve etkinlikleri çocukların evlerine ulaştıracak festivalin galası internet mecraları üzerinden bugün saat 14.00'te yapılacak.



Açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın gerçekleştireceği programın sunuculuğunu oyuncu Ceren Benderlioğlu yapacak. Programda, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Dağdeviren, çocuklara festivale ilişkin bilgi verecek.



Program, oyuncu Berat Efe Parlar'ın Vakfın Instagram hesabındaki canlı söyleşisinin ardından Vakfın YouTube hesabı üzerinden devam edecek.

- "Bizim Köyün Şarkısı filmi çocuklarla buluşacak



Açılış konuşmalarının ardından ilk defa bir gösterimle sınırlı "Bizim Köyün Şarkısı" filmi çocuklarla buluşacak. Filmin yönetmeni Tuğçe Soysop ile genç oyuncuları Eda Döğer ve Esat Polat Güler ise gösterimden sonra film ile ilgili söyleşi gerçekleştirilecek.

YouTube üzerinden canlı yayınlanacak söyleşi sırasında, izleyiciler de konuklara sorularını yönlendirebilecek.

Galada çocukların kısa hikayeleriyle katılacağı "Filmimin Hikayesi Yarışması"nın tanıtımı da yapılacak.

Festivalin gala programı Murat Evgin'in çocuklara vereceği canlı konserle son bulacak.



