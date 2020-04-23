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Aktüel

Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Ağrı Valiliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların bayramını kutladı.

2020-04-23 17:04:00 -
Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Ağrı Valiliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların bayramını kutladı.


Ağrı Valiliğince düzenlenen etkinlikler kapsamında Vefa Sosyal Destek Grupları 23 Nisan’da Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların bayramlarını kutlayarak pasta kesti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyen Ağrı Valiliği ve Vefa Sosyal Destek Grubu Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların da yüzünü güldürdü.

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