Çocuk dostu yayınlara destek geliyor

Bakanlık, gelecek günlerde çocukların gelişimini olumsuz etkileyen dijital riskler ve yayınlardan korunmasına ilişkin yeni bir projeyi hayata geçirecek. Çocuklar için zararlı olduğu düşünülen yayınlar ve uygulamalarla ilgili şikayet ve bireysel başvuruların iletilebileceği Muzır İçeriklere Müdahale İhbar Platformunu oluşturan Bakanlık, proje kapsamında çocukların yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korunması amacıyla ihbar ve müdahale mekanizmalarını güçlendirecek. Ayrıca oyun ve oyuncaklarla ilgili Türkiye’nin kültürel yapısına uygun değerlendirme ve derecelendirme sistemi oluşturulacak.