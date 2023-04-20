Çocuk detayı! Şikayetlerde büyük artış!

Her yıl yaklaşık 3 milyon şikayet kaydının bırakıldığı sikayetvar.com adlı platformda, 31 Mart 2022 – 31 Mart 2023 tarihleri arasındaki kayıtlar incelediğinde; geçtiğimiz yıl 14 bin 408 olarak gerçekleşen çocuk konulu şikayetlerin, 21 bin 195’e tırmanarak bir önceki döneme göre %47 arttığı görülüyor.

Çocuklarla ilgili e-ticaret şikayetleri arttı, medya şikayetleri azaldı!

Aynı dönemde 1.901 şikayetten 1.781 şikayete düşen giyim kategorisi, %6’lık bir düşüşe rağmen en çok şikayet edilen kategorilerin başında yer aldı. %265’lik bir artışla; 275’ten 1.002 şikayet sayısına ulaşan e-ticaret, oransal olarak en yüksek artışın yaşandığı sektör olurken; medya kategorisi, %33’lük bir düşüş ile şikayet sayısını 524’ten 351’e indirerek şikayet düşüşü konusunda en iyi kategori olmayı başardı. Ürün bazında bakıldığında ise en çok şikayet, akıllı çocuk saatleriyle ilgili yapılırken; geçtiğimiz dönem 758 olarak gerçeklen akıllı saat şikayet sayısının, bu dönem %5’lik bir düşüş ile 720’ye gerilediği görülüyor.

Pandemi sonrası çocuk mont ve ayakkabı şikayetlerinde patlama yaşandı!

Maske ve mesafe kuralının uygulandığı bir önceki dönem ile son bir yıllık şikayet verileri karşılaştırıldığında; pandemide daha çok içeride kullanılan ürünlerle ilgili şikayetler iletilirken, pandemi sonrasında ise daha çok dış mekanlarla ilgili ürün ve hizmetlerin şikayet konusu olduğu ortaya çıktı.

Buna göre; En yüksek artış; çocuk montu, çocuk ayakkabısı ve çocuk doktoru alanında yaşanırken en büyük düşüş ise; çocuk odası, çocuk kitapları, çocuk bezi ve çocuk menüsü konularında kaydedildi.

31 Mart 2022 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında; %187’lik bir artış ile 47’den 133’e yükselen çocuk montu şikayetleri oransal artışta zirveye yerleşirken, onu %90’lık artış ile 374’ten 713’e yükselen çocuk ayakkabısı şikayetleri ve %15’lik artış ile 566’dan 649’a yükselen çocuk doktoru şikayetleri takip etti.

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sikayetvar.com araştırmasına göre; aynı dönemde çocuk odası şikayetlerinin %57’lik düşüş ile 642’den 276’a gerilediği tespit edilirken, çocuk kitapları şikayetlerinin ise %50’lik düşüş ile 34’ten 17’ye indiği görülüyor. Son olarak %16’lık düşüş ile 242’den 204’e düşen çocuk bezi şikayetlerini ise %11’lik düşüş ile 333’ten 294’e gerileyen çocuk menüsünü şikayetleri izledi.