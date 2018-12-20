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Çocuk bakımının da aşırısı zararlı!

Kış aylarında basit tedbirlerle çocukların enfeksiyon hastalıklarından korunabileceğini söyleyen Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Musa Bostancıoğlu, dikkat edilmesi gerekenleri söyledi.

20 Aralık 2018 Perşembe 23:48
Çocuk bakımının da aşırısı zararlı!

C VİTAMİNİN AŞIRISI GEREKSİZ

Anne ve babaların yaptığı yanlışlardan biri çocuklarına portakal, mandalina, narenciye gibi besinlerle aşırı C vitamini verip hastalıklardan korumaya çalışmaktır. Yeterli miktarda almak bağışıklığın güçlenmesi için faydalıdır ama fazla C vitamininin hastalıklardan koruyucu bir özelliği yoktur. Çocuğun  gerektiği kadar; karbonhidrat, protein, süt ve süt ürünleri ile bol miktarda meyve ve sebze tüketmesi sağlanmalıdır. A vitamini, selenyum, demir ve çinko alımı da çok önemlidir.

NEZLEYKEN DE EMZİRİN

Hasta olan anneler bebeklerini emzirmeyi kesmemelidir. Anne sütü, bugüne kadar koruyuculuğu ispatlanmış tek ilaçtır. Annenin nezle, burun akıntısı, hapşırık ve basit ateşlerinin olması, anne sütünü kesmek için bir bahane değildir. Aksine annenin vücudunda o anki mikroba karşı oluşan maddeler, anne sütüyle bebeğe geçerek hastalığa karşı koruma sağlar. Annenin maske takarak emzirmeye devam etmesi gereklidir.

ÇOK SIKI GİYDİRMEYİN

Çocuğu üşütmekten, aşırı terletmek ve ona kalın kıyafetler giydirmekten kaçınmak gerektiğini söyleyen uzmanlar “Tek başına soğuk hasta etmese de soğukta kalıp üşüyen vücut, mikroplardan daha kolay etkilenir. Yorgunluk da hastalanma riskini artırır. Spor yapan çocukların iyi dinlenmesi ve
beslenmesi gerekir” dediler.

HEMEN HASTANEYE BAŞVURUN

Üç aylık bebekte görülen her ateşlenmede mutlaka doktora gidilmelidir.
Üç aydan büyük bebeklerde; yüksek ateş, hızlı soluma, hışıltı, öksürükten uyuyamama, halsizlik, yeterince beslenememe ve ağızdan sıvı alamama gibi durumlar varsa gecikmeden doktora götürülmelidir.
Solunum sıkıntısı ve beslenme güçlüğü olan çocuk, hangi yaşta olursa olsun hastaneye yatırılmalıdır.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 23:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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